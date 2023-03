I Am Legend 2 - kogo zagra Michael B. Jordan? Zaskakująca teoria

Fot. Materiały prasowe

Akiva Goldsman, producent i scenarzysta I Am Legend, wyjawił że nadchodzący sequel będzie bardziej przypominać książkowy oryginał. To rzuca trochę światła na to, w kogo może wcielić się Michael B. Jordan.

Przypominamy, że w książce Richarda Mathesona główny bohater, Robert Neville, był ostatnim członkiem rasy ludzkiej. Wszyscy inni zostali zainfekowani przez wirus, który sprawiał, że stawali się przypominającymi wampiry stworzeniami, w filmie nazywanymi Poszukiwaczami Ciemności.

I Am Legend 2 - kogo zagra Michael B. Jordan?

Jeśli I Am Legend 2 pójdzie śladem książki, a akcja będzie się rozgrywać kilka dekad po alternatywnym zakończeniu pierwszego filmu, to Robert Neville naprawdę może stać się ostatnim człowiekiem na Ziemi. A to oznacza, że tajemnicza postać, grana przez Michaela B. Jordana, będzie jednym z Poszukiwaczy Ciemności i potencjalnym antagonistą.

Warto też wziąć pod uwagę, że przy takim scenariuszu Poszukiwacze Ciemności prawdodobnie rozwiną się w bardziej zaawansowane stworzenia, przez co z wyglądu będą bardziej przypominać ludzi, niż potwory CGI.

I Am Legend - o czym jest książka?

Głównym wątkiem w książce I Am Legend było to, że główny bohater całkowicie nie wziął pod uwagę faktu, że nikt nie chce, by wyleczył ludzkość. Stał się mniejszością, a nowa zainfekowana rasa zaczęła rozwijać swoje własne społeczeństwo. Z ich punktu widzenia Neville był potworem, porywającym, eksperymentującym i zabijającym takich jak oni.