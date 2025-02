Pajączek boi się Chrisa Nolana! Nowa data premiery Spider-Mana 4

Źródło: Marvel

Wielu spekulowało, że 17 lipca 2026 roku będziemy świadkami kolejnego Barbenheimera w wykonaniu filmów The Odyssey oraz Spider-Man 4. W obu, co ciekawe, występuje Tom Holland. Sony Pictures jednak wystraszyło się mocy Christophera Nolana, który wie, jak przyciągnąć widzów do kin, i opóźniło premierę!

Spider-Man 4 – opóźnienie premiery

Podjęto decyzję o tym, bySpider-Man 4 pojawił się w kinach dwa tygodnie po The Odyssey, czyli 31 lipca 2026 roku. Jest to premiera amerykańska. W Europie i w Polsce film trafi do kin 24 lipca 2026 roku. Tej daty nie zmieniono, ale jako że walka o rynek amerykański z perspektywy finansowej jest ważna, tutaj decyzja musiała zostać podjęta.

Nadchodzące filmy Marvel Studios z MCU to: Thunderbolts*, Fantastyczna 4: Pierwsze kroki oraz Avengers: Doomsday. Pajączka najpierw zobaczymy w tym ostatnim tytule, a potem dopiero w Spider-Manie 4, który prawdopodobnie fabularnie będzie osadzony pomiędzy Avengers: Doomsday i Avengers: Secret Wars.

Obecnie szczegóły fabularne Spider-Mana 4 nie są znane. Było wiele różnych i sprzecznych ze sobą plotek, a te różnice wynikały z ciągle zmieniającej się koncepcji filmu.