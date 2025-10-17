Pierwsze zdjęcia z planu I Play Rocky. Kto gra młodego Stallone'a?
I Play Rocky to produkcja chcąca przedstawić okoliczności powstania pierwszego Rocky'ego. Pojawiły się pierwsze zdjęcia, ukazujące aktora, który wcieli się w Sylvestra Stallone'a
Peter Farrelly rozpoczął zdjęcia do swojego nowego filmu inspirowanego historią powstania bokserskiego klasyka Rocky z 1976 roku. Produkcja nosi tytuł I Play Rocky. Aktor, którego zaatrudniono do roli młodego Sylvestra Stallone'a nazywa się Anthony Ippolito i wcześniej wcielił się w Ala Pacino w limitowanym serialu Paramountu The Offer. Fotografie aktora można zobaczyć w poście poniżej.
Co o filmie sądzi Sylvester Stallone?
Sam Sylvester Stallone nie udzielił błogosławieństwa temu projektowi, ale też go nie skrytykował. Zapowiedział, że poczeka z oceną do momentu, gdy zobaczy gotowy film. Warto zauważyć, że imię Stallone’a nie pojawia się w oficjalnym opisie fabuły, co może sugerować, że twórcy nie posiadają praw do użycia jego nazwiska w filmie. Fabuła ma opowiadać o zmagającym się z przeciwnościami aktorze z częściowo sparaliżowaną twarzą i wadą wymowy, który pisze scenariusz. Wielkie studio filmowe chce go kupić, ale on odmawia sprzedaży, dopóki nie otrzyma roli głównej.
W obsadzie znajdują się: Anna Sophia Robb jako Sasha Czack, Matt Dillon jako Frank Stallone Sr., Stephan James jako Carl Weathers, PJ Byrne jako producent Irwin Winkler oraz Jay Duplass jako reżyser Rocky’ego — John Avildsen.
Źródło: worldofreel.com
