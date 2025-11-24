Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Dziki, dziki wschód - reżyser Heweliusza kręci film. Obsada, szczegóły i lokacje zdjęć

Jan Holoubek nie zwalnia tempa. Od października pracuje już na planie filmu Dziki, dziki wschód, który jest jego kolejnym projektem po Heweliuszu. Obecnie zdjęcia odbywają się w okolicach Wrocławia. O czym jest film? Szczegóły w jednym miejscu.
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  dziki dziki wschód 
Dziki dziki wschód fot. Bart Pogoda / materiały prasowe / screendaily.com
Reklama

Jak donosi Gazeta Wyborcza, ekipa filmu Dziki, dziki wschód kręci zdjęcia na Dolnym Śląsku (między innymi w zabytkowym kościele w Żeliszowie), a od 18 listopada filmowano w podwrocławskich plenerach. Zdjęcia w samym Wrocławiu również się odbędą. Te tereny będą odgrywać rejony wschodniej Polski z 1943 roku. Prace nad filmem mają potrwać do grudnia 2025 roku.

Dziki, dziki wschód - o czym jest film?

Akcja filmu  rozgrywa się w 1943 roku na terenie okupowanej Polski. Historia skupia się na Martinie Wolffie, niemieckim urzędniku wysłanym do małej wioski, by zbadać sprawę zaginięcia żydowskiego prawnika. Jego przyjazd budzi niepokój wśród przerażonych mieszkańców, skorumpowanych kolaborantów i nazistowskich władz. Gdy na światło dzienne zaczynają wychodzić najciemniejsze tajemnice wioski, Wolff uświadamia sobie, że może trafić na coś znacznie większego, niż przypuszczał. Miejscowe plotki mówią o ukrytym skarbie należącym do prawnika.

Dziki, dziki wschód - obsada

  • Itay Tiran
  • Jan Bülow
  • Aleksander Yatsentyuk
  • Joanna Kulig
  • Jacek Koman
  • Robert Więckiewicz
  • Piotr Trojan
  • Jacek Beler
  • Magdalena Różczka

Aleksandra Takuska jest scenarzystką filmu, a Bartłomiej Kaczmarek odpowiada za zdjęcia. Projekt jest współprodukowany przez TVN i Warner Bros. Polska.

Prace na planie rozpoczęły się w październiku, gdy ogłoszono ich start. Data premiery nie jest znana.

Źródło: TVN / Gazeta Wyborcza

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  dziki dziki wschód 
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Gomorrah - The Origins
-

Prequel legendarnego włoskiego serialu w drodze. Zwiastun Gomorrah - The Origins

2 Fragmenty materiałów z udziałem Billie Eilish i Jamesa Camerona
-

James Cameron wyreżyserował koncert Billie Eilish. Znamy datę premiery

3 Godziny szczytu
-

Donald Trump domaga się Godzin Szczytu 4. Czy projekt ruszy?

4 PLANET OF THE APES VS. FANTASTIC FOUR #1
-

Planeta Małp i Marvel. To pierwszy taki crossover w historii

5 Alaqiq: Darkness of Media
-
Exclusive

Katarski superbohater wkracza do kina. Pierwsze szczegóły filmu

6 Wicked: Na dobre
-
Spoilery

Ariana Grande i Cynthia Erivo na dobre żegnają się z Wicked. Nowe zdjęcia Dorotki, Boqa i Fijero

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s37e08

Simpsonowie

s19e08

Zaklinacze koni

s19e08

Detektyw Murdoch

s2025e227

Moda na sukces

s16e07

Bob’s Burgers

s42e56

s20e09

Cztery żony i mąż

s10e06
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Project Motor Racing

25

lis

Gra

Project Motor Racing
A.I.L.A

25

lis

Gra

A.I.L.A
Ironwood

26

lis

Gra

Ironwood
Zwierzogród 2

26

lis

Film

Zwierzogród 2
Straż nocna

27

lis

Książka

Straż nocna
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Katherine Heigl
Katherine Heigl

ur. 1978, kończy 47 lat

Lola Glaudini
Lola Glaudini

ur. 1971, kończy 54 lat

Garret Dillahunt
Garret Dillahunt

ur. 1964, kończy 61 lat

Shirley Henderson
Shirley Henderson

ur. 1965, kończy 60 lat

Stephen Merchant
Stephen Merchant

ur. 1974, kończy 51 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

2
-

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

3
-

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

5

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

6

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 331-336. Co się wydarzy?

7

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

8

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

MasterChef 14: kto wygrał program? Oto zwycięzca

10

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV