Dziki, dziki wschód - reżyser Heweliusza kręci film. Obsada, szczegóły i lokacje zdjęć

fot. Bart Pogoda / materiały prasowe / screendaily.com

Jak donosi Gazeta Wyborcza, ekipa filmu Dziki, dziki wschód kręci zdjęcia na Dolnym Śląsku (między innymi w zabytkowym kościele w Żeliszowie), a od 18 listopada filmowano w podwrocławskich plenerach. Zdjęcia w samym Wrocławiu również się odbędą. Te tereny będą odgrywać rejony wschodniej Polski z 1943 roku. Prace nad filmem mają potrwać do grudnia 2025 roku.

Dziki, dziki wschód - o czym jest film?

Akcja filmu rozgrywa się w 1943 roku na terenie okupowanej Polski. Historia skupia się na Martinie Wolffie, niemieckim urzędniku wysłanym do małej wioski, by zbadać sprawę zaginięcia żydowskiego prawnika. Jego przyjazd budzi niepokój wśród przerażonych mieszkańców, skorumpowanych kolaborantów i nazistowskich władz. Gdy na światło dzienne zaczynają wychodzić najciemniejsze tajemnice wioski, Wolff uświadamia sobie, że może trafić na coś znacznie większego, niż przypuszczał. Miejscowe plotki mówią o ukrytym skarbie należącym do prawnika.

Dziki, dziki wschód - obsada

Itay Tiran

Jan Bülow

Aleksander Yatsentyuk

Joanna Kulig

Jacek Koman

Robert Więckiewicz

Piotr Trojan

Jacek Beler

Magdalena Różczka

Aleksandra Takuska jest scenarzystką filmu, a Bartłomiej Kaczmarek odpowiada za zdjęcia. Projekt jest współprodukowany przez TVN i Warner Bros. Polska.

Prace na planie rozpoczęły się w październiku, gdy ogłoszono ich start. Data premiery nie jest znana.