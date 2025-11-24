Reklama
James Cameron wyreżyserował koncert Billie Eilish. Znamy datę premiery

Legendarny reżyser James Cameron wyreżyserował w 3D koncert Billie Eilish z jej najnowszej trasy. Film zadebiutuje w marcu przyszłego roku.
Tomasz Hudyga
Tagi:  James Cameron 
billie eilish hit me hard and soft
Fragmenty materiałów z udziałem Billie Eilish i Jamesa Camerona fot. YouTube: Billie Elish / Avatar
James Cameron wyreżyserował koncertowy film Billie Eilish Hit Me Hard and Soft, który 9-krotna laureatka Grammy zapowiedziała już w lipcu. Teraz wiadomo, że zostanie on wypuszczony przez Paramount i trafi do kin 20 marca 2026 roku.

Artystka ogłosiła datę premiery w swoich mediach społecznościowych. Dodatkowo przekazała ją również publiczności podczas finałowego koncertu trasy w San Francisco. Cameron także zamieścił w swoich mediach społecznościowych ogłoszenie o premierze. Post Billie Eilish można zobaczyć poniżej:

 

W poście piosenkarka wyraziła swoją radość związaną z filmem:

HIT ME HARD AND SOFT: THE TOUR (LIVE IN 3D) wchodzi do kin 20 marca 2026 !!!!
To była jedna z moich ulubionych tras kiedykolwiek, a możliwość uchwycenia jej i współreżyserowania tego filmu z @jamescameronofficial była naprawdę spełnieniem marzeń.
Nie mogę się doczekać, aż wszyscy to zobaczycie :’) 

Koncertowy film został nakręcony podczas czterech występów Eilish w Manchesterze w ramach jej światowej trasy Hit Me Hard and Soft, promującej album o tym samym tytule. Cameron uchwycił wszystkie cztery wieczory. Eilish współreżyserowała film razem z nim. 

 

 

Źródło: worldofreel.com

Tomasz Hudyga
