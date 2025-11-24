James Cameron wyreżyserował koncert Billie Eilish. Znamy datę premiery

James Cameron wyreżyserował koncertowy film Billie Eilish Hit Me Hard and Soft, który 9-krotna laureatka Grammy zapowiedziała już w lipcu. Teraz wiadomo, że zostanie on wypuszczony przez Paramount i trafi do kin 20 marca 2026 roku.
Artystka ogłosiła datę premiery w swoich mediach społecznościowych. Dodatkowo przekazała ją również publiczności podczas finałowego koncertu trasy w San Francisco. Cameron także zamieścił w swoich mediach społecznościowych ogłoszenie o premierze. Post Billie Eilish można zobaczyć poniżej:
W poście piosenkarka wyraziła swoją radość związaną z filmem:
To była jedna z moich ulubionych tras kiedykolwiek, a możliwość uchwycenia jej i współreżyserowania tego filmu z @jamescameronofficial była naprawdę spełnieniem marzeń.
Nie mogę się doczekać, aż wszyscy to zobaczycie :’)
Koncertowy film został nakręcony podczas czterech występów Eilish w Manchesterze w ramach jej światowej trasy Hit Me Hard and Soft, promującej album o tym samym tytule. Cameron uchwycił wszystkie cztery wieczory. Eilish współreżyserowała film razem z nim.
Źródło: worldofreel.com