Donald Trump domaga się Godzin Szczytu 4. Czy projekt ruszy?

Przez lata film Godziny Szczytu 4 pozostawał w limbo niezrealizowanych pomysłów. Przyczyną była niepewna reputacja Bretta Ratnera, będącego jednym z oskarżonych podczas inicjatywy#MeToo. Jednak aktualny prezydent USA stwierdził że stanie po stronie reżysera.
Godziny szczytu 4 z Jackie Chanem i Chrisem Tuckerem były proponowane różnym studiom. Problem był tylko jeden… Brett Ratner był częścią pakietu jako potencjalny reżyser i producent, mimo że nie pracował w Hollywood od siedmiu lat. W 2017 roku, w szczytowym momencie ruchu #MeToo, Ratner mierzył się z licznymi oskarżeniami o niewłaściwe zachowania seksualne i molestowanie.

Ratner został natychmiast porzucony przez swoją agencję i uznany w branży za persona non grata. Stanowczo zaprzeczył wszystkim oskarżeniom o niewłaściwe zachowania seksualne i nigdy nie postawiono mu żadnych zarzutów. Niedawny raport stwierdzał, że udział Ratnera był „nie do przyjęcia dla kilku studiów”, w tym Paramount, któremu wcześniej zaoferowano projekt. Było to jeszcze przed przejęciem studia przez Ellisonów i Skydance.

Dlaczego prezydent USA chce powrotu Bretta Ratnera do Hollywood?

Według informacji podanych przez Semafor, odkąd David Ellison przejął kontrolę nad Paramount, a być może także nad częścią imperium Warnera, Trump naciska na danie zielonego światła Godzinie szczytu 4 Ratnera. I zanim ktoś uzna, że prezydent jest po prostu fanem serii, trzeba wspomnieć, że Ratner niedawno wyreżyserował za 40 mln dolarów dokument o Melanii Trump dla Amazon/MGM i od lat cieszy się przychylnością prezydenta — to on kręcił Tower Heist w Trump Tower. Osoba bezpośrednio zaznajomiona z rozmowami powiedziała Semafor, że prezydent Stanów Zjednoczonych osobiście naciskał właściciela Paramount, by wskrzesić produkcję.

 

Źródło: worldofreel.com

