Prequel legendarnego włoskiego serialu w drodze. Zwiastun Gomorrah - The Origins

Legendarna Gomorra powraca ze zwiastunem prequela. Nowy serial opowie o początkach Pietro Savastano jednej z najważniejszych postaci w oryginalnym serialu.
Tomasz Hudyga
Tagi:  skyshowtime 
gommorah the origins zwiastun
Gomorrah - The Origins SkyShowtime
Oto pierwszy teaser oczekiwanego serialu Gomorrah - The Origins, który zadebiutuje na początku 2026 roku. Prequel kultowej kryminalnej sagi mafijnej to sześcioodcinkowy dramat osadzony w Neapolu w 1977 roku, śledzący przestępczą drogę dojrzewania młodego Pietro Savastano.

Gomorrah: The Origins - zwiastun

Gomorrah: The Origins - fabuła, obsada

Pietro to twardy chłopak z miasta, który dorastał w najbiedniejszych częściach Secondigliano. On i jego przyjaciele radzą sobie jak mogą — jeżdżą na skuterach po mieście i dokonują drobnych kradzieży. Ale Pietro ma wielkie marzenie: chce być jak Angelo 'A Sirena, ‘król’ okolicy. Gdy udaje mu się wkraść w łaski młodego bossa, trafia w sam środek gry o władzę, która go przerasta. Zaczyna się zastanawiać, czy to mroczne, brutalne przestępcze życie jest naprawdę tym, czego chce, czy może jego miłość do Immy zdoła uratować go przed takim losem”.

Produkcja Sky Studios i Cattleya rozbudowuje jedną z najpopularniejszych zagranicznych produkcji Sky, inspirowaną bestsellerową powieścią Roberto Saviano. W ubiegłym roku ujawniono, że serial jest planowany przynajmniej na trzy sezony.

Reżyserem serialu jest Marco D’Amore, który nakręcił pierwsze cztery odcinki, a także pełni funkcję współscenarzysty i nadzorcy artystycznego. Ostatnie dwa odcinki reżyseruje Francesco Ghiaccio. Twórcami serii są Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli i Roberto Saviano, a za międzynarodową dystrybucję odpowiada Beta Film.

W obsadzie znaleźli się: Luca Lubrano jako młody i ambitny Pietro Savastano, Francesco Pellegrino („La Santa Piccola”) jako Angelo ‘A Sirena’, niechętny gangster zmuszony do życia odziedziczoną rolą; Flavio Furno („Il Candidato”) jako ‘O Paisano’, skazaniec gromadzący zwolenników dla nowego oblicza Camorry; Tullia Venezia jako młoda Imma, utalentowana muzyczka z marzeniami sięgającymi daleko poza Neapol; oraz Fabiola Balestriere („Veleno”) jako Annalisa Magliocca — przyszła Scianel, na razie młoda matka poddana przemocy ze strony męża. W pozostałych rolach: Antonio Buono, Ciro Burzo, Luigi Cardone, Antonio Del Duca, Mattia Francesco Cozzolino, Junior Rancel Rodriguez Arcia i Antonio Incalza. 

 

Źródło: deadline.com

