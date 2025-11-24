Planeta Małp i Marvel. To pierwszy taki crossover w historii

Znana franczyza science fiction wkracza na terytorium superbohaterskiego uniwersum Marvela. Owocem tej współpracy będzie komiks Planet of the Apes vs. Fantastic Four, w którym Fantastyczna Czwórka utknie na Planecie Małp. Pierwsza Rodzina spotka na niej znane postacie, takie jak Cornelius, Zira, Ursus i oczywiście Dr. Zaius. Pytanie, co z tego wyniknie...
Planet of the Apes vs. Fantastic Four będzie składać się z czterech części. Autorami komiksu Marvela są scenarzysta Josh Trujillo i rysownikiem Andreą di Vito.
Poniżej możecie zobaczyć oficjalną okładkę i pierwsze spojrzenie na wnętrze komiksu Marvela:
Źródło: Marvel