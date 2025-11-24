Planeta Małp i Marvel. To pierwszy taki crossover w historii

Fot. Marvel

Znana franczyza science fiction wkracza na terytorium superbohaterskiego uniwersum Marvela. Owocem tej współpracy będzie komiks Planet of the Apes vs. Fantastic Four, w którym Fantastyczna Czwórka utknie na Planecie Małp. Pierwsza Rodzina spotka na niej znane postacie, takie jak Cornelius, Zira, Ursus i oczywiście Dr. Zaius. Pytanie, co z tego wyniknie...

Planet of the Apes vs. Fantastic Four będzie składać się z czterech części. Autorami komiksu Marvela są scenarzysta Josh Trujillo i rysownikiem Andreą di Vito.

Na początku może to brzmieć jak dziwne połączenie, ale potem uświadamiasz sobie, że obie te franczyzy prędzej czy później musiały się spotkać. Eksploracja zawsze była głównym celem Fantastycznej Czwórki. Wylądowanie na Planecie Małp to absolutnie idealny pomysł na klasyczną przygodę Pierwszej Rodziny, osadzoną w nieśmiertelnym klimacie, który stworzyli Stan i Jack. Jestem zaszczycony, że to ja zilustrowałem to „pierwsze oficjalne spotkanie” pomiędzy Uniwersum Marvela a Planetą Małp – powiedział di Vito.

Poniżej możecie zobaczyć oficjalną okładkę i pierwsze spojrzenie na wnętrze komiksu Marvela: