Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Katarski superbohater wkracza do kina. Pierwsze szczegóły filmu

Katarski przemysł filmowy dopiero raczkuje, ale młodzi reżyserzy nie zamierzają czekać, aż branża się rozrusza. Mohammed Al-Suwaidi i Kummam Al Maadeed od razu wchodzą do świata kina z grubej rury i proponują serię filmów o superbohaterach. Ekskluzywnie u nas twórcy zapowiadają projekt.
placeholder
Reklama
placeholder
Artur Zaborski
Artur Zaborski
Tagi:  filmy superbohaterskie 
Alaqiq: Darkness of Media fot. materiały prasowe
Reklama

Pierwszy z nich, Al-Aqiq, debiutuje w filmie animowanym Alaqiq: Darkness of Media, którego akcja osadzona jest — jak mówią twórcy — w mieście inspirowanym Dohą, zainfekowanym katarską kulturą, dialogami i estetyką. Premiera odbędzie się na trwającym w Ad-Dausze do 28 listopada Doha Film Festival.

Superbohaterowie z Kataru

Nasz film opowiada o superbohaterze, który żyje w świecie inspirowanym Dohą. Jest zakorzeniony w katarskiej kulturze — w sposobie, w jaki ludzie się tu ubierają, mówią i w brzmieniu lokalnego akcentu — mówi producentka Kummam Al Maadeed. Dodaje, że cała wizja powstała na podstawie prawdziwych miejsc. Nie googlowaliśmy fraz typu „stare arabskie miasto”. Weszliśmy głęboko w historię Kataru, w dawne budynki i kolory Souq Waqif. I to odtworzyliśmy na ekranie — tłumaczy.

Tym, co wyróżnia katarską produkcję, jest tematyczny punkt ciężkości. Nie jest nim walka dobra ze złem w klasycznym stylu Marvela, lecz opowieść o cyfrowej etyce. Użyliśmy mediów społecznościowych jako głównego tematu filmu — tłumaczą twórcy. Chcemy pokazać, jak influencerzy mogą być bronią obosieczną — niosącą dobro, ale też rozprzestrzeniającą plotki, krzywdzące zdjęcia i treści, których ludzie nie chcą widzieć. To pomiędzy tymi dobrymi i złymi influencerami rozegra się starcie — opowiada Mohammed Al-Suwaidi.

Superbohater walczy tu nie z kosmitami czy mutantami, ale z krzywdzącymi zachowaniami w internecie — na przykład publikowaniem zdjęć ofiar wypadków. To straszne, gdy ludzkie tragedie trafiają do sieci. Chcieliśmy to jasno skomentować — dodają filmowcy.

nullfot. Artur Zaborski

Główny antagonista nazywa się Hassad, co po arabsku oznacza „zawiść”. To próżny influencer pragnący nieustannej uwagi. Superbohater Aqiq jest jego przeciwieństwem: to ktoś powściągliwy, niechętny sławie, skupiony na innych, nie na sobie. Między nimi staje kobieca postać — influencerka-dziennikarka, która stara się używać swojej obecności online do walki z cyfrowymi nadużyciami.

Twórcy nie kryją, że inspirowały ich DC i Marvel, jednak zależało im na stworzeniu czegoś swojego.

Dorastałem na amerykańskich komiksach. Aż w końcu pomyślałem: dlaczego nie mamy własnych lokalnych superbohaterów? — mówi reżyser Mohammed Al-Suwaidi. Marzy mi się, że kiedyś nasz Aqiq stanie naprzeciw Supermanowi. Na razie może pokona Zieloną Latarnię, ale z czasem, kto wie? — żartuje twórca.

Razem z Kumam Al Maadeed podkreślają, że ich celem jest rozwój lokalnego przemysłu animacji, który w Katarze jest wciąż na początku drogi. Produkcja Alaqiq: Darkness of Media wiązała się z nietypowymi wyzwaniami zarówno technicznymi, jak i obyczajowymi.

Zastanawialiśmy się, czy podczas walki ubrania bohatera mogą się poruszać, czy też muszą pozostać sztywne, zgodnie z konserwatywną estetyką innych animacji. Każda scena akcji była jednocześnie dyskusją o moralności i granicach w naszej kulturze — mówi Mohammed Al-Suwaidi.

Ostatecznie zdecydowano, że ubrania pozostaną sztywne. Problemem była także kwestia przemocy. Pamiętam jedną scenę. Zastanawialiśmy się, czy jeden bohater powinien uderzyć drugiego bohatera w twarz, czy tylko zasugerować walkę gestem. Bardzo się martwiliśmy, czy pokazanie fizycznej przemocy nie będzie sprzeczne z naszą kulturą — wspomina Kummam Al Maadeed.

Ważną rolę w produkcji odegrała muzyka, w całości skomponowana przez lokalnego artystę Mohammeda Al Khalifiego.

On był z nami przez cały proces. Zmienialiśmy tempo, emocje, dramaturgię. W niektórych scenach dialogu jest niewiele, więc muzyka przejęła rolę narracji — opowiadają twórcy.

nullfot. materiały prasowe

Choć projekt jest głęboko katarski, część animacji powstała w Indiach. Nie mamy jeszcze pełnego zaplecza animacyjnego w kraju, więc współpracowaliśmy ze studiem Sangram — tłumaczy Kummam Al Maadeed. Jednocześnie większość kluczowych etapów — projektowanie postaci, kolory, lokacje — powstała w Katarze, a udział lokalnych artystów był dla twórców fundamentalny.

Aktorzy, montażyści, muzycy — prawie wszyscy są stąd. Nawet jeśli niektórzy robili dubbing po raz pierwszy, poszło im świetnie! — cieszy się Kummam Al Maadeed.

Twórcy zapowiadają, że film jest pierwszym rozdziałem większej historii. W planach jest seria o pięciu superbohaterach, z kolejnymi odsłonami przedstawiającymi różne katarskie dialekty i subkultury. Chcemy pokazać światu, co potrafimy — i mamy nadzieję rozwinąć to w serię albo cały cykl filmów — podsumowuje Mohammed Al-Suwaidi.

Alaqiq: Darkness of Media, pierwsza część superbohaterskiej serii, zadebiutuje na Doha Film Festival, który trwa w stolicy Kataru do 28 listopada.

Źródło: Artur Zaborski

Artur Zaborski
Artur Zaborski
Tagi:  filmy superbohaterskie 
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Gomorrah - The Origins
-

Prequel legendarnego włoskiego serialu w drodze. Zwiastun Gomorrah - The Origins

2 Fragmenty materiałów z udziałem Billie Eilish i Jamesa Camerona
-

James Cameron wyreżyserował koncert Billie Eilish. Znamy datę premiery

3 Godziny szczytu
-

Donald Trump domaga się Godzin Szczytu 4. Czy projekt ruszy?

4 Dziki dziki wschód
-

Dziki, dziki wschód - reżyser Heweliusza kręci film. Obsada, szczegóły i lokacje zdjęć

5 PLANET OF THE APES VS. FANTASTIC FOUR #1
-

Planeta Małp i Marvel. To pierwszy taki crossover w historii

6 Wicked: Na dobre
-
Spoilery

Ariana Grande i Cynthia Erivo na dobre żegnają się z Wicked. Nowe zdjęcia Dorotki, Boqa i Fijero

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s37e08

Simpsonowie

s19e08

Zaklinacze koni

s19e08

Detektyw Murdoch

s2025e227

Moda na sukces

s16e07

Bob’s Burgers

s42e56

s20e09

Cztery żony i mąż

s10e06
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Project Motor Racing

25

lis

Gra

Project Motor Racing
A.I.L.A

25

lis

Gra

A.I.L.A
Ironwood

26

lis

Gra

Ironwood
Zwierzogród 2

26

lis

Film

Zwierzogród 2
Straż nocna

27

lis

Książka

Straż nocna
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Katherine Heigl
Katherine Heigl

ur. 1978, kończy 47 lat

Lola Glaudini
Lola Glaudini

ur. 1971, kończy 54 lat

Garret Dillahunt
Garret Dillahunt

ur. 1964, kończy 61 lat

Shirley Henderson
Shirley Henderson

ur. 1965, kończy 60 lat

Stephen Merchant
Stephen Merchant

ur. 1974, kończy 51 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

2
-

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

3
-

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

5

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

6

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 331-336. Co się wydarzy?

7

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

8

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

MasterChef 14: kto wygrał program? Oto zwycięzca

10

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV