Fot. Max

Reklama

I tak po prostu, sequel popularnego serialu Seks w wielkim mieście, powróci z 3. sezonem już 29 maja 2025 roku. Max pokazał nowy zwiastun i pierwszy plakat, które możecie zobaczyć poniżej. Wygląda na to, że w relacji Carrie i Aidana pojawią się nowe problemy, ponieważ mężczyzna zrozumie, że przez ich związek zaniedbał synów. Bohaterka kupi za to nowe mieszkanie, które niestety upodobają też sobie szczury, a także dostrzeże potencjał w romantasy. Z kolei córka Charlotte stanie się nastolatką i zaliczy swój pierwszy pocałunek. A to dopiero początek szaleństwa.

3. sezon I tak po prostu: zwiastun i plakat

I tak po prostu: zwiastun 3. sezonu Zobacz więcej Reklama

I tak po prostu: informacje o serialu

I tak po prostu jest kontynuacją hitu Seks w wielkim mieście. Produkcja przedstawia losy głównych bohaterek - Carrie, Mirandy i Charlotte - które są już po pięćdziesiątce i nadal muszą zmagać się z rozterkami miłosnymi. Twórcą i producentem wykonawczym jest Michael Patrick King.

W 3. sezonie ponownie zobaczymy Sarah Jessikę Parker jako Carrie, Johna Corbetta jako Aidana, Cynthię Nixon jako Mirandę i Kristin Davis jako Charlotte. W obsadzie są też między innymi Nicole Ari Parker, Cathy Ang, Sarita Choudhury, Mario Cantone, Jonathan Cake, Niall Cunningham, David Eigenberg, Evan Handler, Christopher Jackson, Logan Marshall-Green, Sebastiano Pigazzi, Alexa Swinton i Dolly Wells.