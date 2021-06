Idefix - zwiastun serialu animowanego. Pieski bronią osady przed Rzymianami

materiały prasowe

Idefix to waleczny biały piesek będący towarzyszem Asterixa i Obelixa. W trójkę przeżywali razem wiele przygód, a w listopadzie 2018 roku ogłoszono projekt, w którym czworonożny przyjaciel Galów miał dostać swój własny serial animowany. Za to na spotkaniu w Warszawie w 2019 roku Julie Tillet, odpowiedzialna za markę komiksu z ramienia Hachette Livre, opowiadając o pracach trwających nad animacją zdradziła, że ma być ona skierowana do najmłodszych widzów. Idéfix et les irréductibles będzie miał premierę we wrześniu 2021 roku we francuskiej telewizji. Niestety nie wiadomo, kiedy będzie on dostępny w Polsce.

Kreskówka będzie miała 52 odcinki trwające po jedenaście minut. Jest stworzona w technologii 3D, a akcja dzieje się dwa lata przed tym, jak Idefix poznał Obelixa, czyli w 52 roku przed narodzeniem Chrystusa. Co więcej, piesek będzie mówił! Poznamy też całą bandę jego czworonożnych przyjaciół, z którymi będzie bronił terenów Lutencji przed podłymi Rzymianami. Za produkcje są odpowiedzialne Studio 58 i GMT Productions.