Igrzyska śmierci. Ballada ptaków i węży. Bohaterowie na plakatach filmu

Kampania promująca prequel Igrzysk śmierci zaczyna się powoli rozkręcać. Wczoraj w magazynie Empire ukazał się wywiad z reżyserem filmu Francisem Lawrencem, a dziś do sieci trafiły plakaty pokazujące różne postaci w pełniej krasie. Możemy na nich zobaczyć między innymi zmienioną nie do poznania Violę Davis, Petera Dinklage'a czy Rachel Zegler. Z tej okazji polski dystrybutor przygotował również lokalne wersje tych materiałów promocyjnych.

Z tego co wiemy w Ballada ptaków i węży cofniemy się w czasie, by poznać historię Coriolanusa Snowa, zanim doszedł do władzy, a także Lucy Gray Baird, która reprezentowała Dystrykt 12, tak jak wiele lat później Katniss Everdeen. Jak prezentują się bohaterzy tej nowej historii? Zobaczcie sami.

Film opowiada historię Coriolanusa, który w młodości musiał wystąpić jako mentor w 10. Głodowych Igrzyskach. Jest to dla niego szansa, aby podbić swój status w społeczeństwie, gdy jego rodzinny dom podupadł. Jednak w udziale przychodzi mu pracować z trybutką z najbiedniejszego, Dwunastego Dystryktu. Wkrótce Coriolanus zaczyna współczuć swojej podopiecznej i rodzi się między nimi specyficzna więź.

Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży mają trafić do kin 17 listopada.