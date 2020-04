Iluzja 3 - film powstanie. Jest nominowany do Oscara scenarzysta

Oficjalnie ogłoszono, że Eric Warren Singer napisze scenariusz filmu Iluzja 3. Jego praca przy American Hustle została wyróżniona nominacją do Oscara.

Czytamy w ogłoszeniu Nathana Kabanego, prezesa Lionsgate Motion Pictures Group, że Singer jest też autorem historii na film. Tłumaczy on, że Iluzja 3 wzniesie historię bohaterów na kompletnie nowy poziom. Dodaje, że ta seria ma zaskakiwać widzów i zmuszać ich do kwestionowania tego, co widzą, ale nie mogą powtarzać tych samych zagrań. Dlatego zapowiada, że przygotowali coś specjalnego.

Na razie nie wiadomo, kto wyreżyseruje Czytamy, że powróci oryginalna obsada, ale dokładnie potwierdzono, czy każda osoba podpisała kontrakt. Mają pojawić się też nowe postacie.

Jonathan Bayne, Bobby Cohen i Alex Kurtzman są producentami. Przypomnijmy, że poprzednie dwie części zebrała ze świata 687 mln dolarów.