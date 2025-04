Iluzja 3 ma nowy tytuł. Zapowiedziano też czwartą część!

Fot. Summit Entertainment

Reklama

Zdjęcia do filmu Iluzja 3, którego reżyserem jest Ruben Fleischer (Zombieland), zakończyły się w listopadzie 2024 roku. Obecnie trwa postprodukcja tego projektu, który zyskał nowy tytuł. Podczas CinemaCon, Adam Fogelson, dyrektor Lionsgate Motion Picture Group, ogłosił, że film będzie nazywać się Now You See Me: Now You Don’t. Na razie nie wiadomo, jak będzie brzmieć polska nazwa produkcji.

ROZWIŃ ▼

Powstanie Iluzja 4

Ale to nie jedyna informacja, jaką ogłosił prezes wytwórni. Przekazał również, że trwają prace nad czwartą częścią Iluzji, którą wyreżyseruje również Ruben Fleischer.

Bobby Cohen, który zajmował się rozwojem i produkcją wszystkich filmów z serii, powróci, jako producent nowej części. Ponadto za produkcję będzie odpowiadać ponownie Alex Kurtzman z Secret Hideout. Z kolei Meredith Wieck będzie nadzorować projekt z ramienia Lionsgate. Fogelson powiedział:

Ruben dostarczył wszystkich zwrotów akcji i sztuczek, jakich widzowie oczekują od tej serii, jednocześnie podnosząc stawkę i rozmach na każdym kroku. Nie możemy się doczekać, aż widzowie odkryją, co zrobił w trzecim filmie i jesteśmy podekscytowani, że stworzy z nami jeszcze więcej magii.

Z kolei Fleischer dodał, że reżyserowanie Iluzji 3 było równie przyjemne, jak kręcenie każdego innego filmu w jego karierze. Łączy on jego dwie ulubione rzeczy: heist film i magię. Przyznał, że praca z tą niesamowitą obsadą była naprawdę magiczna i oczywiście chce to dalej kontynuować.

Przypomnijmy, że w Iluzji 3 do swoich ról powrócili Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher i Dave Franco, a także Marka Ruffalo. W obsadzie zobaczymy też Rosamund Pike, Arianę Greenblatt, Justice'a Smitha oraz Dominica Sessę.

Iluzja 3 - zdjęcia zza kulis

Film ponownie przedstawi historię grupy magików. Jednak szczegóły fabuły trzeciej części Iluzji są trzymane w tajemnicy. Scenariusz napisali Eric Warren Singer, Seth Grahame-Smith i Mike Lesslie.

Now You See Me: Now You Don’t - premiera w kinach 14 listopada 2025 roku.

Czytaj więcej: Jest reżyserem Iluzji 3, studio nie chce się z nim rozstawać. Trwają negocjacje w sprawie projektu