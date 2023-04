Indiana Jones 5 to koniec serii. Disney oficjalnie potwierdza

materiały prasowe

Indiana Jones i artefakt przeznaczenia to koniec serii przygodowej, która wyznaczył trendy, jak takie kino powinno być tworzone. Harrison Ford powrócił do tytułowej roli po raz ostatni w karierze. Co prawda, mówiło się o tym otwarcie od dawna, ale w momencie ogłoszenia przez dystrybutora filmu Disneya w informacji prasowej, że to finałowa odsłona, wielu uznaje to za ostateczną i oficjalną decyzję.

Indiana Jones 5 - koniec serii

Temu wtóruje reżyser James Mangold, który opublikował oświadczenie w sprawie wyprawy na festiwal w Cannes, na którym Indiana Jones 5 będzie mieć światową premierę. Reżyser podkreśla swoje podekscytowanie pokazaniem "finałowej przygody Indiany Jones".

Lucasfilm nie ma żadnych planów na spin-offy czy rebooty serii. Szefowa studia otwarcie mówiła, że nigdy nikt inny nie zagra Indianę Jonesa. Był plan na serial osadzony w uniwersum, ale według nieoficjalnych informacji Disney je skasował, bo Lucasfilm ma skupić się na Gwiezdnych Wojnach,

Indiana Jones 5 - premiera w czerwcu 2023 roku w kinach.