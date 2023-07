Indiana Jones i artefakt przeznaczenia - dlaczego Mutta, syna Indy'ego nie ma w filmie? Reżyser tłumaczy decyzję

fot. materiały prasowe

Indiana Jones i artefakt przeznaczenia nie pokazał widzom postać Mutta Williamsa, czyli syna Indy'ego, w którego w filmie Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki wcielał się Shia LaBeouf. Z jednej ze sceny dowiedzieliśmy się, że zaciągnął on się do wojska i zginął podczas wojny w Wietnamie. Reżyser i współscenarzysta nowego widowiska James Mangold w wywiadzie wyjaśnił, dlaczego podjął takie decyzje w związku z tą kontrowersyjną postacią.

Indiana Jones 5 - co z Muttem?

Śmierć Mutta doprowadziła do rozpadu małżeństwa z Marion Ravenwood (Karen Allen). Pod koniec filmu Indy mówi Helenie, że nie chce wracać do 1969 roku, bo nie ma do czego wracać. Tak tę kwestię komentuje reżyser.

- To wydawało się odpowiednie pod kątem emocjonalnym, że ten bohater mógłby skończyć w cudownie burzliwym momencie historii świata. Jego syn odszedł, jego żona go zostawiła, więc wyobraża sobie, że może zostać w miejscu, które kocha najbardziej.

Mangold wyjaśnia, że decyzja o zabiciu Mutta poza ekranem nie miała związku z kontrowersyjnymi wypowiedziami LaBeoufa o jego pracy przy Królestwie Kryształowej Czaszki w reżyserii Spielberga. W wywiadach mówił otwarcie, że nie lubi filmów, które zrobił ze Spielbergiem i do tego obrażał reżysera.

- To nie ma związku z zakulisową polityczną intrygą związaną z filmami, których nie zrobiłem. W tym przypadku albo robisz film o tej dwójce, czyli bohaterami byliby Indy i Mutt - albo wymyślisz sposób, by Mutta nie mieć w tej historii. Był on zbyt istotą postacią w poprzednim filmie, by udawać, że on nie istnieje. Nie sądzę, by ta postać dobrze działała w poprzedniej części. Po prostu poszedłem w innym kierunku, bo wydawał mi się bardziej interesujące.

Mangoldowi zależało na tym, by pokazać jak Indy patrzy na swoją przeszłość pełną straty i żalu. Stwierdził, że on musi wrócić do domu i wszystko poukładać z Marion. Uważa, że jego samotność i rozczarowanie samym sobą stało zawsze na przeszkodzie w tym związku.

Indiana Jones 5 - film jest wyświetlany na ekranach kin.