Indiana Jones i artefakt przeznaczenia - recenzje z Cannes. Tak złych ocen nikt się nie spodziewał

Odbyła się uroczysta premiera filmu Indiana Jones i artefakt przeznaczenia, która miała miejsce podczas festiwalu filmowego w Cannes. Na ten moment opublikowano 8 recenzji i odbiór jest delikatnie mówiąc mieszany. 4 pozytywne, 4 negatywne, co daje 50% na Rotten Tomatoes. Jest to najgorszy wynik w całej serii. Do tego średnia ocen wynosi 5.5/10, co pokazuje, że nawet pozytywne opinie mają dość przeciętne oceny. Trudno powiedzieć, czy ogólny odbiór po pokazach prasowych filmu będzie lepszy, ale to nadal reprezentuje dość problematyczną ocenę oczekiwanego widowiska.

Indiana Jones 5 - recenzje

Wszyscy są zgodni, że Harrison Ford nadal świetnie wciela się w Indianę Jonesa. Jego kreacja wznosi ten film i go ciągnie, dając satysfakcjonującą konkluzję. Pomimo wieku charyzma i emocje budowane przez aktora nadal sprawdzają się na ekranie. Pada argument, że James Mangold stworzył satysfakcjonujący finał, który ma w sobie klasę kina przygodowego z dawnych lat. W jednej recenzji czytamy, że reżyserowi udało się poruszyć emocje i wzruszyć w wielu momentach, gdy dochodzimy do pożegnania się z Indianą Jonesem. W innej autor poruszył kwestię tego, że przygotowana historia sprawdza się, działa i dostarcza sporo frajdy.

Dziennikarz IndieWire nie pozostawia na tym filmie suchej nitki. Twierdzi, że to pusty produkt filmopodobny, które powstał tylko po to, by być reakcją na narzekania fanów z ostatnich 15 lat. Zarzuca filmowi, że jest za bardzo bezpieczny pod każdym względem. Tak bardzo, że nigdy nie możemy uwierzyć, by Indiana był w jakimkolwiek stopniu choć iluzorycznie w prawdziwym niebezpieczeństwie. We wszystkich recenzjach jednak krytykuje się słaby scenariusz, który nie pozwala tej historii nabrać wiatru w żagle i podjąć ryzyka, bo za bardzo opiera się na sztucznym fanserwisie.

Inny dziennikarz z brytyjskiego Daily Telegraph nazywa Indianę Jonesa 5 błyszczącą podróbką. Na pierwszy rzut oka wszystko wydaje się prawidłowe i odpowiednie, ale im dłużej patrzymy, tym coraz bardziej mamy dostrzec sztuczne udawanie tego, czym Indiana Jones powinien być.

Co ciekawe, raz pada argument, że film jest gorszy od poprzedniej części, raz, że jednak lepszy niż Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki. Według dziennikarzy nikt jednak nie porówna pozytywnie tego filmu do pierwszych trzech części. Pada argument, że jako kino przygodowe Indiana Jones 5 może jak najbardziej się podobać i dostarcza wrażeń, ale nie ma tutaj nic godnego Indiany Jonesa i tej kultowej serii.

Indiana Jones 5 - premiera 30 czerwca 2023 roku. Po kolejnych pokazach prasowych będziemy wiedzieć, czy to odosobnione opinie dziennikarzy z Cannes, czy problemy filmu są spore.

Dla porównania tak wygląda procent pozytywnych recenzji poprzednich części:

