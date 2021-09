Injustice - brutalny zwiastun animacji. Superman urządza krwawą rzeź!

fot. Warner Bros. Animation

Injustice to film animowany, który jest zainspirowany popularną grą wideo Injustice: Gods Among Us oraz bestsellerowym komiksem Injustice. Bogowie pośród nas. Rok pierwszy autorstwa Toma Taylora. Historia rozgrywa się na alternatywnej Ziemi, gdzie Jokerowi udaje się sprawić, by Superman zabił ciężarną Lois Lane. Doprowadza to superbohatera do szaleństwa, który postanawia przejąć kontrolę nad Ziemią dla dobra ludzkości. Batman jest zdeterminowany go powstrzymać, dlatego tworzy drużynę bohaterów, która rusza na krwawą wojnę o wolność.

Do sieci trafił zwiastun Injustice, w którym jest pokazana krwawa przemoc. Animacja jest oznaczona kategorią R, co oznacza, że jest przeznaczona dla dorosłych widzów.

Injustice - zwiastun animacji

W obsadzie głosowej znajdą się Justin Hartley jako Superman, Anson Mount jako Batman, Laura Bailey jako Lois Lane i Rama Kushna, Zach Callison jako Damian i Jimmy Olsen, Brian T. Delaney jako Zielona Latarnia, Brandon Michael Hall jako Cyborg, Edwin Hodge jako Mr. Terrific i Killer Croc, Oliver Hudson jako Plastic Man, Gillian Jacobs jako Harley Quinn, Yuri Lowenthal jako Mirror Master, Flash i Shazam, Derek Phillips jako Nightwing i Aquaman, Kevin Pollak jako Joker i Jonathan Kent, Anika Noni Rose jako Catwoman, Reid Scott jako Green Arrow i Victor Zsasz, Faran Tahir jako Ra’s al Ghul, Fred Tatasciore jako Kapitan Atom, Janet Varney jako Wonder Woman i Andrew Morgado jako Mirror Master Soldier.

Injustice - premiera filmu na Blu-ray 19 października 2021 roku. Animacja trafi tego samego dnia do dystrybucji cyfrowej.