Inni ludzie - koniec zdjęć do polskiego filmu Warner Bros. Zobacz fotki z planu

fot. Anna Włoch

Inni ludzie to opowieść o desperackim poszukiwaniu miłości. Na pierwszy rzut oka Kamil i Iwona nie mają ze sobą nic wspólnego. Iwona jest znudzoną i nieszczęśliwą żoną Maćka, żyjącą w luksusie na kredyt. Kamil ma 32 lata, seksowną dziewczynę Anecię, ale nadal mieszka z matką na blokowisku, snując marzenia o karierze rapera i łapiąc przypadkowe fuchy. Relacja z Iwoną pozornie jest bez znaczenia, ale dzięki niej oboje zobaczą w innym świetle swoje życiowe wybory i ludzi. Bohaterom towarzyszy obserwujących ich narrator, w którego wciela się Sebastian Fabijański.

Projekt jest produkowany przez Warner Bros Polska i jest to ich pierwszy film tworzony w naszym kraju po Jak się pozbyć cellulitu oraz Operacji Samum. Za kamerą debiutantka Aleksandra Terpińska. Wcześniej odnosiła sukcesy ze swoimi krótkometrażowymi filmami jak Najpiękniejsze fajerwerki ever. a fachu uczyła się jako asystentka Wojciecha Smarzowskiego na planach Kler, Wołyń i Pod mocnym aniołem. Za muzykę odpowiada znany producent muzyczny Auer.

Inni ludzie - zdjęcia

Inni ludzie

- Tworzenie filmu w tych bezprecedensowych czasach to z pewnością wyzwanie i sytuacja nowa dla całej branży filmowej – mówi Aleksandra Terpińska, reżyserka filmu – Jednocześnie, dla mnie osobiście, to ogromna radość i ekscytacja z tworzenia mojego pierwszego pełnometrażowego filmu, mimo lockdownu i 8-miesięcznej przerwy w zdjęciach. Z jednej strony, robienie filmu na raty generuje mnóstwo dodatkowych kwestii do rozwiązania. Z drugiej zaś strony, miałam więcej czasu na montaż materiałów już nakręconych, zrobienie dodatkowych prób i ich analizę. Dzięki temu wracając na plan precyzyjnie wiedziałam, co potrzebuję jeszcze nakręcić. Drugą transzę zdjęć zaczęliśmy z nową energią - ważną rolę odegrali tu moi współpracownicy – przede wszystkim Bartosz Bieniek – autor zdjęć, oraz szefowie poszczególnych pionów i aktorzy – to ich zaangażowanie i wiara w projekt sprawiły, że skończyliśmy zdjęcia z nie mniejszym entuzjazmem i siłą niż na początku. Mamy nadzieję, że udało nam się stworzyć oryginalne, odważne i autentyczne kino.

W obsadzie są Jacek Beler jako Kamil (Ślepnąc od świateł, Wataha), Magdalena Koleśnik jako Aneta, dziewczyna Kamila (Rojst, Miasto 44), Sonia Bohosiewicz jako Iwona, kochanka Kamila (Wojna polsko-ruska, Obława), Sebastian Fabijański jako narrator (Kamerdyner, Pitbull. Niebezpieczne kobiety), Marek Kalita jako Maciek, mąż Iwony (Drogówka, Czerwony pająk) i Beata Kawka jako matka Kamila (Pitbull. Nowe porządki, Służby specjalne).

Inni ludzie - premiera jesienią 2021 roku w kinach.