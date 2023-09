Fot. Materiały prasowe

Reklama

Już 3 listopada 2023 roku serial Invincible powróci na mały ekran. Poniżej znajdziecie listę 19 postaci z supermocami, które pojawią się w 2. sezonie. Wśród nich są między innymi Atom Eve, Omni-Man i Dupli-Kate. Zobaczcie sami.

Invincible - zwiastun 2. sezonu. Odcinek specjalny już dostępny!

Jeśli jeszcze nie znacie tego serialu, to pozwólcie, że pokrótce wam go przybliżymy, zanim przejdziecie dalej. Invincible to animowany serial Amazon Prime Video na podstawie komiksu o tej samej nazwie autorstwa Roberta Kirkmana, Cory'ego Walkera i Ryana Ottleya. Fabuła skupia się na losach nastolatka, którego ojciec jest najpotężniejszym superbohaterem na świecie. Produkcja jest znana z tego, że nie boi się pokazywać mroczniejszych tematów.

Invincible – będzie 2. i 3. sezon serialu animowanego Amazon Prime Video

Invincible - wszystkie 19 potwierdzonych postaci z supermocami, które pojawią się w 2. sezonie

1. Invincible (Mark Grayson)

Jaką postać chcecie zobaczyć najbardziej? Lubicie serial Amazon Prime Video? Dajcie znać. Czekamy na wasze komentarze!