Invincible - zwiastun 2. sezonu. Odcinek specjalny już dostępny!

fot. materiały prasowe

Prime Video rusza z promocją 2. sezonu serialu Niezwyciężony (Invincible), który pojawi się na platformie streamingowej 3 listopada 2023 roku. Wówczas pojawią się pierwsze cztery odcinki. Kolejne cztery dopiero w 2024 roku. Według THR to decyzja podyktowana strajkami scenarzystów i aktorów. Włodarze platformy wiedzą, że w nadchodzących miesiącach będą mieć o wiele mniej treści przez blokady pracy na planie.

Jednocześnie na panelu podczas San Diego Comic-Con ogłoszono, że w platformie jest już dostępny odcinek specjalny pod tytułem Invincible: Atom Eve.

Invincible - zwiastun 2. sezonu

Invincible: Atom Eve - zwiastun

Projekt oparty jest na komiksie pod tym samym tytułem. Bohaterem ponownie sie Mark Grayson (Steven Yeung), którego ojcem jest najpotężniejszy superbohater na świecie, Omni-Man (J.K. Simmons).

W obsadzie dubbingu 2. sezonu są między innymi Sandra Oh (Killing Eve), Seth Rogen (This is the End), Gillian Jacobs (Community), Andrew Rannells (Black Monday, Girls), Zazie Beetz (Deadpool 2), Mark Hamill (Star Wars), Walton Goggins (Justified), Jason Mantzoukas (Brooklyn Nine-Nine), Zachary Quinto (Star Trek), Mahershala Ali (Moonlight), Melise (The Flash), Kevin Michael Richardson (The Simpsons), Grey Griffin (Avengers Assemble) oraz Khary Payton (The Walking Dead).