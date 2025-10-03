Czy Niewidzialny Człowiek dostanie 2 część? Zdanie reżysera o potencjalnym sequelu
Leigh Whannell wypowiedział się na temat szansy na sequel do Niewidzialnego Człowieka z 2020 roku, zahaczając o jego podejście do tworzenia kontynuacji. Czy ta marka ma szanse na coś więcej?
Niewidzialny Człowiek to remake klasycznego horroru z XX wieku. Film okazał się ogromnym sukcesem zarówno artystycznym, jak i komercyjnym, więc niedługo potem pojawiły się doniesienia, że reżyser Leigh Whannell ma powrócić, by nakręcić kontynuację, roboczo zatytułowaną The Invisible Woman.
Niestety, sequel nigdy nie powstał, a Whannell w rozmowie z THR wyjaśnił, dlaczego plany upadły:
W przypadku Invisible Man mówiłeś o utworze ‘Denouement’(tłum. Zwieńczenie), a ponieważ uwielbiam to jak zakończył się film, nie wyobrażam sobie dokładania do niego kolejnej historii. Sequele powstają głównie z powodów ekonomicznych w Hollywood: ‘Odnieśliśmy sukces, więc powtórzmy to jeszcze raz. Ściągnijmy widzów ponownie’. Byłem tego świadkiem z pierwszego rzędu. Napisałem też dwa filmy (Piła i Naznaczony), które zamieniły się w długoletnie franczyzy o różnym poziomie artystycznym. Nie będę udawał, że każdy film z serii Piła… Ta franczyza stała się własnym tworem, którego sam już nie kontroluję.
Można wywnioskować, że studio chciało iść dalej z projektem, ale Whannell nie był do końca przekonany – i wygląda na to, że nadal nie ma na to ochoty. Mimo to, kolejny film wciąż może powstać. W rozmowie ze Screen Rant gwiazda filmu, Elisabeth Moss, ujawniła, że wciąż chce zrobić kontynuację i „pracuje nad tym, by projekt trafił dalej:
Choć słowa Moss zostały przez niektórych błędnie zinterpretowane, gdyż prace nad filmem się nie zaczęły, ale pokazują one, że chętnie wróciłaby do roli Cecilii, jeśli nadarzy się okazja.
Pierwszy film zakończył się tym, że Cecilia odwróciła sytuację przeciwko swojemu psychopatycznemu byłemu i pojawiła się sugestia, że może dalej korzystać z jego technologii niewidzialności — być może jako swego rodzaju mścicielka.
Źródło: comicbookmovie.com
