Mogliśmy dostać serial o córce Iron Mana i Pepper? Są grafiki koncepcyjne!

W internecie pojawiły się nowe interesujące grafiki koncepcyjne z – najwyraźniej anulowanej – produkcji Marvela. Są podpisane „Iron Man 3000” i przedstawiają Morgan Stark. To córka Tony'ego Starka i Pepper Potts, którą fani pokochali w hicie Avengers: Endgame. Wygląda na to, że miała dostać swój solowy projekt.

Iron Man 3000 - grafiki koncepcyjne

Grafiki koncepcyjne możecie zobaczyć poniżej. Reakcje internautów wydają się podzielone. Niektórzy żałują, że taki projekt anulowano, a inni cieszą się, że z niego zrezygnowano, dzięki czemu Ironheart będzie miała szansę zabłysnąć w MCU.

Grafiki koncepcyjne sugerują, że ważnym elementem produkcji mogły być wyścigi, ponieważ bohaterce na niemal każdej z nich towarzyszy sportowe auto i jej kostium również przypomina te, które noszą profesjonalni kierowcy. Sama nazwa „Iron Man 3000” nawiązuje oczywiście do sławnej sceny z filmu Avengers: Koniec gry, w której mała Morgan mówi ojcu, że kocha go 3000 razy. Z czasem okazało się, że było to ich pożegnanie, ponieważ superbohater umarł, dlatego ta fraza wzbudza ogromne emocje wśród Marvela. Według plotek projekt miał być serialem animowanym.

