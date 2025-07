Ironheart - Dominique Thorne zdradza, jak dowiedziała się o debiucie Mefisto

fot. Marvel Studios

Wiele emocji wśród fanów wzbudziło pojawienie się w serialu Ironheart Mefisto. Wielu spodziewało się, że zobaczymy go już w WandaVision lub To zawsze Agatha, ale zadebiutował dopiero w najnowszej odcinkowej produkcji Marvela. W Mefisto wcielił się Sacha Baron Cohen, który dzielił scenę z odtwórczynią tytułowej roli, Dominique Thorne. Aktorka przyznała, że nie miała pojęcia, że ta postać się pojawi.

W rozmowie z The Hollywood Reporter Thorne potwierdziła, że nie wiedziała, że Sacha Baron Cohen wciela się w Mefisto w serialu. Wyjaśniła:

Właściwie nie wiedziałam, że się pojawi, dopóki nie zaczęliśmy zdjęć. W końcu dotarliśmy do tego etapu zdjęć, zdecydowanie dobiegały końca. Przez cały czas zdjęć używaliśmy fałszywych imion. Dużo rozmawialiśmy o Dormammu i skupialiśmy się na nim, ale dopiero gdy przygotowywaliśmy się do kręcenia sceny z Sashą Baronem Cohenem, nawet wiedziałam, że to on.

Fot. Marvel

W finale Mefisto zdradził prawdę o Parkerze Robbinsie, a także przyznał, że to on wskrzesił Natalie, zmarłą przyjaciółkę Riri.

Myślę, że ciężar tego jest duży, szczególnie dla Riri, tej młodej dziewczyny, która po prostu chce postępować właściwie pod wieloma względami. Ale moim zdaniem genialne w tym wszystkim jest to, że widzimy jej walkę o wybór właściwej drogi, z mnóstwem opcji, które rozważa w swojej głowie i które widzi przed sobą. Koniec końców stara się postąpić właściwie. Myślę, że wielkość żalu i ludzkiego wymiaru tej straty w pewnym sensie ją przerastają.

Dominique Thorne powróci do roli w filmie Avengers: Secret Wars, którego premiera jest zaplanowana na 2027 rok.

