It Takes Two - jak długa będzie to gra? Josef Fares wyjaśnia

It Takes Two to nowa produkcja od Josefa Faresa, twórcy, który zasłynął przede wszystkim z bardzo dobrze przyjętego A Way Out. Kolejne dzieło dewelopera również stawiać będzie na zabawę w kooperacji, ale tym razem w zupełnie innym klimacie. Gracze wcielą się tutaj w skłóconą parę, która zostaje zamieniona w lalki i trafia do fantastycznego świata pełnego przeróżnych wyzwań. Kluczem do sukcesu, a przy tym też uratowania związku, będzie współpraca - w grze zabraknie możliwości grania solo. Fares wyjawił też, jak długiej przygody możemy się spodziewać - ukończenie kampanii i pewnych aktywności pobocznych zajmie około 14-15 godzin, nie zabraknie też pewnych sekretów.

To około 14-15 godzin. Jest tutaj sporo do odkrycia. Nie ma znajdziek i tym podobnych rzeczy. Nie chcieliśmy tego. Zamiast tego możesz wchodzić w interakcje ze światem podczas eksploracji. Mamy mnóstwo minigier, około 25, które rozsiane są po całym świecie, poboczne aktywności itp. Chcemy, żeby świat był żywy, żeby gracze mieli zabawę w odkrywaniu tego wszystkiego. Jest też sporo sekretów, mam nadzieję, że ludzie je znajdą. Pokochają to - tłumaczy Fares.

It Takes Two - premiera 26 marca na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X.