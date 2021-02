Rainbow Six Quarantine najprawdopodobniej zmieni tytuł. Premiera już wkrótce?

Ubisoft, mp1st.com

O Rainbow Six Quarantine po raz pierwszy usłyszeliśmy na targach E3 2019. Wtedy też zaprezentowano pierwszy teaser i ujawniono, że będzie to nowa odsłona popularnej serii taktycznych, pierwszoosobowych strzelanek, tym razem jednak nastawiona na kooperacyjne zmagania w trzyosobowych drużynach. I chociaż od tej zapowiedzi minęło już ponad 1,5 roku, to nie doczekaliśmy się zbyt wielu nowych informacji. Teraz jednak do sieci wyciekły pewne interesujące szczegóły.

Chociaż nadal nie otrzymaliśmy konkretnej daty premiery, to bardzo możliwe, że nie jest ona zbyt odległa. Internauci już teraz dostrzegli, że na PlayStation Network pojawił się plik z aktualizacją 1.01, która nazywana jest "pierwszym patchem premierowym". Co jednak jeszcze ciekawsze to fakt, że odkryto też grafiki sugerujące zmianę tytułu na Rainbow Six Parasite.

Decyzja o rezygnacji z tytułu "Rainbow Six Quarantine" wydaje się być w pełni zrozumiała biorąc pod uwagę aktualną sytuację na świecie. Nie byłby to zresztą odosobniony przypadek, bo z pierwszego tytułu zrezygnowano też przy innej grze Ubisoftu, Immortals: Fenyx Rising. Początkowo ta produkcja miała trafić na rynek jako Gods & Monsters.

Aktualizacja:

Redakcja serwisu PCGamesN skontaktowała się z Ubisoftem. Firma poinformowała, że tytuł gry rzeczywiście zostanie zmieniony, ale niekoniecznie na Rainbow Six Parasite - ta nazwa ma być wykorzystywana jedynie podczas wewnętrznych testów. Wkrótce mamy poznać kolejne szczegóły.