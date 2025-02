Fot. Materiały prasowe

Reklama

Deadline w styczniu 2024 roku ogłosiło, że Paramount pracuje nad 3. częścią serii Top Gun po tym, jak sequel okazał się sukcesem. Teraz Jay Ellis, ekranowy porucznik Reuben Fitch, podzielił się ważną aktualizacją odnośnie projektu. W rozmowie z Us Weekly powiedział, że twórcy nadal pracują nad scenariuszem.

Top Gun 3 - ważna aktualizacja

Na jakim etapie są prace nad filmem Top Gun 3?

Szczerze mówiąc, wciąż pracują nad scenariuszem i historią. Chcą zrobić to dobrze.

Jay Ellis dodał, że Tom Cruise, aktor i producent Top Guna, chce upewnić się, że widzowie naprawdę dostaną to, czego pragną i za co zapłacili. Jego zdaniem zespół kreatywny naprawdę nie chce stworzyć historii tylko po, by nakręcić kolejny film, ale coś, co naprawdę warto opowiedzieć widzom.

Top Gun: Maverick - box office i nagrody

Jak wspomnieliśmy wyżej, Top Gun: Maverick okazał się ogromnym sukcesem. Nie stał się kolejnym niepotrzebnym sequelem, a udanym powrotem. Tytuł stał się najbardziej dochodowym filmem w karierze Cruise’a i zarobił 1,49 miliarda dolarów. Zdobył sześć nominacji do Oscarów i dostał od Akademii Filmowej jedną statuetkę za najlepszy dźwięk.

Najlepsze filmy wg krytyków - ranking

Pierwsze pięćdziesiąt tytułów to dużo klasyków, ale też nowości, które szturmem wchodzą do rankingu.