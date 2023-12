TikTok powinien być zakazany, a młodzież używająca zaimków szerzy antysemityzm - aktorka o konflikcie Izrael-Hamas

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Julianna Margulies (Żona idealna, Mgły Avalonu, Dietland) wystąpiła w podcaście The Back Room z Andym Ostroyem. Na początku opowiedziała o swojej roli w serialu The Morning Show, jednak temat szybko zszedł na konflikt Izraela z Hamasem. Aktorka skrytykowała Hollywood za to, że nie staje w obronie Izraela. Zasugerowała także, że osoby popierające Palestynę "przeszły pranie mózgu" i obarczyła Donalda Trumpa winą za wzrost antysemityzmu w USA.

TikTok powinien być zakazany, a młodzież używająca zaimków szerzy antysemityzm

Byłam pierwszą osobą maszerującą w obronie Black Lives Matter. Po tym, co przydarzyło się George’owi Floydowi, włączyłam czarny ekran na swoim Instagramie, tak jak pobiegłam, by wspierać moich czarnych braci i siostry.

Gdy osoby LGBTQ zostały zaatakowane, pobiegłam, by ich bronić. Nakręciłam reklamę dla małżeństw tej samej płci z moim mężem w 2012 roku. Jestem pierwszą osobą, która angażuje się, gdy coś jest nie tak, tak jak myślę, większość Żydów, ponieważ byliśmy prześladowani od początków dziejów - nie tylko podczas II wojny światowej, ale dosłownie od początków dziejów, kiedy po raz pierwszy zamieszkaliśmy w Izraelu, przed kimkolwiek innym.

To, co dzieje się z wariatami, którzy czerpią wiadomości z TikToka - po tym całym liście Osama bin Ladena - powinno zostać zakazane. TikTok powinien zostać zakazany.

To te dzieciaki [używające zaimków] szerzą antysemityzm [...]. Ci ludzie, którzy chcą, żebyśmy nazywali ich oni/ich, czy jakkolwiek chcą, żebyśmy ich nazywali - co z całym szacunkiem naprawdę próbuję robić, bądźcie kim chcecie - to właśnie oni będą pierwszymi, którym zetnie się głowy i zagra nimi jak piłką. Terroryści, którzy nie chcą praw kobiet i nienawidzą LGBTQ... to ich wspieracie?

Julianna Margulies ma pretensje do czarnoskórych i Hollywood

Na tym jednak Julianna Margulies nie skończyła. Ponownie podjęła temat, że czarnoskóre osoby nie wspierają wystarczająco Izraela i angażują się w antysemityzm.

Wiesz, klub czarnoskórych lesbijek na kampusie Columbii zorganizował seans i umieścił tablicę, informującą że żydom wstęp wzbroniony. Jako osoba, która gra dziennikarkę-lesbijkę w The Morning Show, jestem nawet bardziej urażona jako lesbijka, niż jako Żydówka.

Warto dodać, że aktorka nie jest lesbijką w prawdziwym życiu i ma męża, Keitha Lieberthala. Margulies prawdopodobnie nawiązywała też do tego artykułu New York Post.

Chciałabym im powiedzieć: p****eni idioci, nie istniejecie [dla Hamas]. Jesteście nawet niżej niż Żydzi [dla Hamas]. A. Jesteście czarni. B. Jesteście homoseksualni. I odwracacie się plecami do ludzi, którzy was wspierają. Ponieważ Żydzi pomagają wszystkim.

Aktorka jest także zawiedziona postawą Hollywood.

Wyobrażasz sobie, gdyby WGA nie wydało oświadczenia po George’u Floydzie? A patrz teraz, gdy w grę wchodzą Żydzi. [...]

Następnie rozmowa zeszła na rzekomy brak dostatecznej edukacji w USA na temat Holokaustu.

Aktorka zwróciła się ku Ruchowi Praw Obywatelskich:

To żydzi byli tymi, którzy szli ramię w ramię z czarnoskórymi, by walczyć o ich prawa. A teraz czarna społeczność nas nie wspiera i mówi że nie będzie stać po naszej stronie tak, jak my staliśmy po ich? Żydzi umierali za ich sprawę. Gdzie w tym lekcja historii? Kto uczy te dzieci?

Ponieważ fakt, że wszyscy czarnoskórzy nie stoją po naszej stronie, jest dla mnie znakiem, że jej nie znają, albo przeszli pranie mózgu, by nienawidzić Żydów.