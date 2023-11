Krzyk 7 - Melissa Barrera usunięta z obsady. Chodzi o konflikt Hamas z Izraelem

Fot. Materiały prasowe

Deadline potwierdziło, że Melissa Barrera została usunięta z filmu Krzyk 7. Źródła portalu twierdzą, że jest to spowodowane treściami, które podawała dalej na swoim Instagramie w kwestii trwającego konfliktu pomiędzy organizacją Hamas a państwem Izrael. Poniżej znajdziecie oświadczenie przedstawiciela Spyglass i Christophera Landona, reżysera produkcji.

Dlaczego Melissa Barrera została usunięta z obsady?

Na platformie X zostały zebrane różne wpisy Melissy Barrery na temat trwającego konfliktu pomiędzy Hamas a Izraelem. Możecie się z nimi zapoznać poniżej. Przetłumaczyliśmy kilka z nich.

Żydowskie dzieci umierają. Niewinni Żydzi umierają. Palestyńskie dzieci umierają i umierały od dawna. Niewinni Palestyńczycy umierają i umierali od dawna. Nie zawsze przez bomby, ale ponieważ żyją w więzieniu, z ograniczonymi zasobami, koniecznymi do przeżycia. [...]

[...] Możesz potępiać Hamas i wciąż pragnąć pokoju i wolności dla Palestyńczyków. Możesz potępiać rząd Izraela i US za pomaganie mu, a jednocześnie pragnąć pokoju i bezpieczeństwa dla Żydów na całym świecie.

Też pochodzę ze skolonizowanego kraju. Palestyna BĘDZIE wolna. "Chcieli nas zakopać. Nie wiedzieli, że jesteśmy ziarnem"

Aktorka podała także dalej taki wpis:

Jeśli zastanawialiście się, jak świat mógł oglądać ludobójstwa i czystki etniczne... to właśnie tak. Czytamy o takich sytuacjach, oglądamy produkcje dokumentalne, zastanawiamy się: "Jakim cudem nikt nie zareagował?!". Właśnie tak! To się dzieje teraz i nikt nie próbuje tego zatrzymać!

Cały thread znajdziecie tutaj:

Melissa Barrera usunięta z Krzyku 7. Stanowisko Spyglass

W oświadczeniu, które napisał przedstawiciel Spyglass, można przeczytać:

Stanowisko Spyglass w tej sprawie jest jasne: nie tolerujemy antysemityzmu ani podżegania do nienawiści w jakiejkolwiek formie, włączając w to fałszywe odniesienia do ludobójstwa i przekłamywanie Holokaustu, a także niczego, co w rażący sposób przekracza granicę, wkraczając na teren mowy nienawiści.

Melissa Barrera usunięta z Krzyku 7. Reakcja reżysera

Christopher Landon napisał za to:

Oto moje oświadczenie: Wszystko jest do bani. Przestańcie krzyczeć. To nie ode mnie zależało podjęcie tej decyzji.

X @creetureshow

Reżyser opublikował to na platformie X, jednak jego wpis został usunięty.