Jurassic World: Odrodzenie – kim są D-Rex i Mutadony, nowe mutanty-dinozaury?

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Na łamach Empire twórcy odkrywają karty wobec największego zagrożenia, jakim będzie Distortus Rex, zwany w skrócie D-Rex. Historia rozgrywa się na trzeciej z wysp obok Isla Nublar i Isla Sorna, na której mieściło się laboratorium, w którym przeprowadzano najbardziej ryzykowne eksperymenty. W skutek tych działań podczas początkowych prac dinozaury nie wychodziły takie, jak trzeba: miały wiele mutacji, a D-Rex jest tego przykładem – to bardziej mutant niż dinozaur.

Czym jest D-Rex w Jurassic World: Odrodzenie?

Gareth Edwards zapowiada tego potwora w rozmowie z dziennikarzem. Wspomina o twórcy ksenomorfa z serii Obcy oraz potworze z Gwiezdnych wojen. D-Rex ma sześć odnóży, czego dokładnie jeszcze nie widzieliśmy w zwiastunach.

– To jakby T-Rexa opracował H.R. Giger, a potem to coś miało stosunek płciowy z Rancorem. Bardzo jestem zadowolony z tego wizerunku. Sam będę chciał kupić zabawkę, gdy wyjdzie!

fot. Empire

Ekspert od efektów specjalnych z Industrial Light & Magic, David Vickery, tak zapowiada efekt pracy swojej ekipy:

– To tak, jakby inne zwierzę zostało owinięte wokół T-Rexa. Gareth chciał, aby jednocześnie wzbudzało współczucie i strach, ponieważ deformacje wywołują u niego ból, a to go ogranicza.

To nie jedyny mutant, którego zobaczymy. Zapowiedziano również skrzydlate Mutadony – mieszankę latającego pterozaura z raptorem znanym z serii. Zdjęcia tych stworzeń na razie nie udostępniono. Scenarzysta dodaje, że pomysł mutantów opracował z samym Stevenem Spielbergiem.

Jak Jurassic World: Odrodzenie różni się od poprzednich filmów? Jest grafika mutanta!

– Widzieliśmy w poprzednich Jurassic World, że ich eksperymenty sprawiły, iż dinozaury były większe, bardziej przerażające i bardziej wredne. Dotarło do mnie i Stevena, że nie wszystkie musiały im dobrze pójść.

Jurassic World: Odrodzenie – premiera w lipcu 2025 roku.