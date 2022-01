Harry Potter - J.K. Rowling oskarżona o antysemityzm? Wszystko przez Gobliny

Fot. Materiały prasowe

Harry Potter to znana seria o młodym czarodzieju, który uczy się w szkole magii. Autorka książkowego cyklu, J.K. Rowling, budzi wiele kontrowersji. W ciągu ostatnich kilku lat była krytykowana między innymi za transfobiczne komentarze. Tym razem Jon Stewart w swoim podcaście zarzucił jej, że stworzone przez nią Gobliny, które pracują w Banku Gringotta, przypominają żydowskie karykatury. Nie zyskał jednak poparcia, a organizacja Campaign Against Antisemitism stanęła w obronie pisarki.

fot. youtube.com/ Warner Bros. UK & Ireland

Gobliny z Banku Gringotta są antysemickie?

Jon Stewart zwrócił uwagę na to, jak Gobliny przypominają ilustracje z antysemickiej książki The Protocols of the Elders of Zion z 1903 roku. To niektóre z wypowiedzi, które w całości można przesłuchać w dołączonym filmiku.

Oto skąd wiadomo, że Żydzi nadal są tam, gdzie są. Dyskutując o tym z ludźmi, mówię: widzieliście filmy Harry'ego Pottera? Sceny w banku Gringotta? Wiecie, kim są ci, którzy go prowadzą? Żydami!

To czarodziejski świat... możemy latać na smokach, hodować sowę, ale kto powinien kierować bankiem? Żydzi. Ale co by było, gdyby zaostrzyć im zęby?

W obronie J.K Rowling

Wiele osób stanęło w obronie autorki cyklu Harry'ego Pottera. Organizacja Campaign Against Antisemitism wydała oświadczenie, w którym nazwała pisarkę niestrudzoną obrończynią żydowskiej społeczności. Stwierdziła też, że wygląd Goblinów odpowiada temu, jak te stworzenia są ogólnie przedstawione w zachodniej literaturze.

https://twitter.com/antisemitism/status/1478739540307230720

Dave Rich, pracujący w żydowskiej organizacji charytatywnej Community Security Trust, powiedział The Hollywood Reporter, że jego zdaniem J.K. Rowling nie jest odpowiedzialna za stworzenie żydowskich karykatur.

Moglibyśmy odbyć fascynującą dyskusję na temat tego, czy tradycyjne wizerunki goblinów w europejskiej kulturze powstały pod wpływem antysemickich przedstawień Żydów (to samo z wampirami), jednak nie czyni to z każdego goblina antysemickiej karykatury.

Podobną opinię wyraził Dan Kahan w PopDust w 2019 roku. Jego zdaniem Gobliny z Harry'ego Pottera z pewnością są zakodowane w antyżydowskich stereotypach, jednak J.K. Rowling prawie na pewno nie zrobiła tego celowo, tylko zapożyczyła ich wizerunek z różnych starszych opowieści i folkloru.

Jon Stewart publikuje sprostowanie

Jon Stewart później postanowił sprostować swoje przemyślenia w mediach społecznościowych.

Nie uważam, że J.K. Rowling jest antysemitką. Nie oskarżam jej o to. Nie uważam filmów z serii Harry Potter za antysemickie. Kocham je, prawdopodobnie za bardzo jak na dżentelmena w moim wieku. Podkreślam, że nie oskarżam J.K. Rowling o antysemityzm. Nie musi odpowiadać na nic związanego z tą sprawą. Nie chcę cenzurować filmów Harry'ego Pottera w żaden sposób. To była tylko beztroska dyskusja. Weźcie się w garść!