Jacek Kurski ponownie prezesem Telewizji Polskiej

Źródło: TVP

Tym samym Jacek Kurski powróci do pełnej władzy w TVP. Jak podaje portal Wirtualnemedia.pl, nadzorczej Jacek Kurski 7 sierpnia przejmie obowiązki prezesa Telewizji Polskiej, bo pełniący je poprzednio Maciej Łopiński w poniedziałek zaczyna urlop, a po jego upływie wróci do rady nadzorczej spółki.

Kurski był prezesem TVP od 2016 roku do marca 2020 roku, kiedy to został odwołany z tej funkcji. Do pełnienia jego obowiązków oddelegowany został dotychczasowy szef rady nadzorczej, Maciej Łopiński. Kurski został wybrany bez udziału Rady Mediów Narodowych, która zaplanowała posiedzenie na piątek po południu. Wtedy oficjalnie ma zostać wybrany nowy prezes.