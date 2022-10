Jack Ryan - zwiastun 3. sezonu. Wojna nuklearna na horyzoncie

fot. Amazon Prime Video

Nadchodzi 3. sezon serialu Tom Clancy’s Jack Ryan. Zwiastun pokazuje, że wyzwanie przed jakim stanie bohater grany ponownie przez Johna Krasinskiego będzie najtrudniejszym w jego karierze. Tym razem zostaje oskarżony o zdradę i polują na niego wszyscy.

Jack Ryan - zwiastun 3. sezonu

Jack Ryan - opis fabuły 3. sezonu

Jack Ryan pracuje dla CIA w Rzymie, w którym dostaje cynk, że Projekt Sokol, czyli sekretny plan odbudowy imperium sowieckiego, zostaje wznowiony po 50 latach. Jack wyrusza na misję, by potwierdzić te informacje, ale wszystko idzie nie po jego myśli. Zostaje oskarżony o zdradę poprzez udział w większej konspiracji. Została wydana czerwona nota, aby go aresztować gdziekolwiek się znajduje. Jack musi teraz dowodzić własnym rządem, jeśli chce mieć nadzieję, że odkryje zbuntowaną frakcję, zanim będzie za późno. Przemierza Europę, gdy byli sojusznicy i nowi wrogowie na niego polują. To wyścig z czasem, by zapobiec konfliktowi, który może doprowadzić do wojny nuklearnej.

W obsadzie są także Wendell Pierce, Michael Kelly, Nina Hoss, Alena Kovac i Betty Gabriel.

Jack Ryan - premiera 3. sezonu odbędzie się 21 grudnia 2022 roku w Amazon Prime Video.