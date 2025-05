Jak Karate Kid: Legendy łączy się z Cobra Kai? Znamy odpowiedź

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

Reklama

Wielkimi krokami zbliża się premiera Karate Kid: Legendy, w którym do swoich ról powrócą Ralph Macchio i Jackie Chan. Fani zastanawiają się, czy film łączy się pod względem fabularnym w jakiś sposób z serialem Cobra Kai, który był bezpośrednią kontynuacją produkcji z lat 80. W ostatnich odcinkach nie pokazano żadnej sceny, która mogłaby sugerować ciągłość historii. A czy Karate Kid: Legendy taką posiada? Odpowiedź znajduje się poniżej.

Czy w Karate Kid: Legendy jest nawiązanie do Cobra Kai?

Karate Kid: Legendy łączy się z Cobra Kai. Jedna scena z filmu nawiązuje do serialu. Jeśli jesteście ciekawi, w jaki sposób to robi, to poniżej możecie przeczytać szczegółowy opis sceny. Na wszelki wypadek zakryliśmy ten spoiler.

Na końcu filmu jest scena, w której pizzeria prowadzona przez Victora w Nowym Jorku wysyła do dojo Miyagi pizzę. Odbiera ją Daniel, który jest w tym dojo wraz z Johnnym (William Zabka). Ten widząc pizzę wpada na pomysł, aby oni sami otworzyli sieć pizzerii. Potem zaczyna wymyślać różne zabawne nazwy. Jak nie trudno się domyślić Daniel nie jest fanem tego pomysłu i zaczyna szybko ignorować Johnny'ego. Natomiast wyraźnie widać, że panowie dalej ze sobą współpracują w jednym dojo.

Karate Kid: Legendy - zdjęcia, zwiastuny, plakaty

Karate Kid: Legendy - pełny zwiastun Zobacz więcej Reklama

Karate Kid: Legendy - fabuła

Kiedy nowa znajoma potrzebuje pomocy, Li postanawia wziąć udział w turnieju karate, lecz jego umiejętności okazują się niewystarczające. Jego nauczyciel Pan Han (Jackie Chan) zwraca się o pomoc do Daniela LaRusso (Ralph Macchio), aby nauczył chłopca nowego stylu walki. Połączenie dwóch różnych filozofii ma pomóc Li w wygraniu turnieju i przezwyciężeniu własnych słabości. [opis Multikina]

W obsadzie znajdują się również Joshua Jackson, Sadie Stanley, Wyatt Oleff i Aramis Knight.

Karate Kid: Legendy - premiera w kinach 30 maja.

Cobra Kai - najpotężniejsze postacie