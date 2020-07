Jak myślicie, kto powyrzynał dinozaury w świecie DC? Podpowiedź: zapal cygaro...

DC

Fani uniwersum DC doskonale wiedzą, że Lobo ma na swoim koncie naprawdę pokaźną liczbę ofiar - licznik w tej materii wcale nie chce się zatrzymać. Mało kto jednak wie, że największą masakrę antybohater przeprowadził w 1997 roku w zeszycie Lobo #8: Bomandi, th' Last Bo on Earth!, w którym sprowadził zagładę na właściwie całą Ziemię, a największe żniwo śmierć zbierała wówczas wśród dinozaurów.

Historia rozpoczyna się w zasadzie bez określonego kontekstu: Lobo ląduje na Ziemi przed milionami lat i uzbrojony jedynie w włócznię stara się odpędzić zaciekawionego przybyszem tyranozaura. Zwierzę było jednak na tyle głodne, że pożarło rękę antybohatera, co doprowadziło tego ostatniego do szewskiej pasji. W tym momencie twórcy popuścili wodze fantazji, komponując fabułę z tak dziwacznych elementów jak najazd humanoidalnych psów uzbrojonych w rakietnice czy podróżująca przez czasoprzestrzeń grupa podstarzałych i zapijaczonych rockmanów zgromadzona pod szyldem Dinozaury Rocka. Nieco później Lobo został nawet zadeptany przez tyranozaura na śmierć.

Koniec końców protagonista budzi się w kinie, w którym odbywa się seans filmu... Jurassic Pork. Na sali znajduje się także główny winowajca obecnej sytuacji Lobo, Lizardboy Malinga, nazywany też Bandytą Czasu. Pomiędzy postaciami dochodzi do strzelaniny, w trakcie której życie traci większość uczestników pokazu - antybohater strzela nawet do widocznych na ekranie dinozaurów. Bandyta Czasu koniec końców otwiera tunel czasoprzestrzenny i ucieka; chwilę później dokładnie to samo robi Lobo. Trafia on na Ziemię sprzed 65 milionów lat. Nie waha się ani chwili: wrzuca do wulkanu potężną bombę, której detonacja zabija nie tylko Lizardboya, ale i wszystkie dinozaury, jak również większość życia na naszej planecie.

Lobo #8: Bomandi, th' Last Bo on Earth! - plansze

Po całym zdarzeniu Lobo oczywiście zapala cygaro, będąc niezwykle zadowolonym z faktu, że udało mu się zmasakrować cały gatunek.