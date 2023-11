Jak wytresować smoka - nowa data premiery. Kiedy film aktorski pojawi się w kinach?

Źródło: materiały prasowe

Reklama

Universal i DreamWorks Animation poinformowały, że data premiery aktorskiej wersji Jak wytresować smoka zostanie przesunięta z 14 marca 2025 roku na 13 czerwca 2025 roku. Ma to prawdopodobnie związek z opóźnieniami, wynikającymi ze strajku aktorów.

Przypominamy, że Jak wytresować smoka powstało na podstawie książki Cressidy Cowell. Fabuła skupia się na Czkawce, chuderlawym wikingu, który zamiast zabijać smoki, jak wszyscy inni w wiosce, postanawia zaprzyjaźnić się z najgroźniejszym z nich. Animacja DreamWorks okazała się dużym sukcesem i ostatecznie powstały trzy filmy, które łącznie zarobiły ponad 1,6 miliarda dolarów. Stworzono także serialową kontynuację Jeźdźcy smoków.

Co na ten moment wiemy o filmie? Zostanie napisany i wyreżyserowany przez Deana DeBloisa, który odpowiadał także za animowaną trylogię Jak wytresować smoka. Mason Thames (Czarny telefon) wcieli się w Czkawkę, a Nico Parker (The Last of Us) zagra Astrid. To pierwsi ogłoszeni członkowie obsady, więc nie wiadomo, kto jeszcze zagra w filmie.

Zobacz także:

Najlepsze filmy fantasy w historii - największy ranking widzów

Zobaczcie, na którym miejscu znalazła się animacja Jak wytresować smoka.