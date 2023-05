Jak wytresować smoka - Czkawka i Astrid obsadzeni. W live-action zagra gwiazda The Last of Us!

Źródło: materiały prasowe

Universal pracuje nad aktorską adaptacją Jak wytresować smoka, animacji DreamWorks z 2010 roku. I wiemy już, kto zagra główne role w live-action. Mason Thames (Czarny telefon) został obsadzony jako Czkawka, a Nico Parker (The Last of Us) zagra Astrid.

Przypominamy, że Jak wytresować smoka powstało na podstawie książki Cressidy Cowell. Fabuła skupia się na Czkawce, chuderlawym wikingu, który zamiast zabijać smoki, jak wszyscy inni w wiosce, postanawia zaprzyjaźnić się z najgroźniejszym z nich. Animacja DreamWorks okazała się dużym sukcesem i ostatecznie powstały trzy filmy, które łącznie zarobiły ponad 1,6 miliarda dolarów. Stworzono także serialową kontynuację Jeźdźcy smoków.

Co na ten moment wiemy o live-action Universal? Mason Thames i Nico Parker to pierwsi ogłoszeni członkowie obsady, więc nie wiadomo, kto jeszcze zagra w filmie. Produkcję wyreżyseruje Dean DeBlois, a widowisko ma zadebiutować na dużym ekranie 14 marca 2025 roku.

