Nie żyje Michelle Trachtenberg, gwiazda Buffy i Plotkary. Aktorka zmarła w wieku 39 lat

Michelle Trachtenberg, aktorka znana z ról w serialach takich jak Buffy: Postrach wampirów, Plotkara oraz występu w filmie Harriet szpieg, zmarła w wieku 39 lat. Przyczyna zgonu nie została jeszcze ujawniona.

Michelle Trachtenberg - kariera

Michelle urodziła się 11 października 1985 roku w Nowym Jorku. Karierę aktorską rozpoczęła w wieku trzech lat, występując w reklamach telewizyjnych. Wkrótce potem zagrała rolę Lily Montgomery w operze mydlanej Wszystkie Moje Dzieci. Szeroką rozpoznawalność zyskała dzięki roli Harriet M. Welsch w filmie Harriet szpieg z 1996 roku, opartym na klasycznej powieści dla dzieci.

Aktorka dołączyła do obsady serialu Buffy: Postrach wampirów w piątym sezonie w 2000 roku, wcielając się w postać Dawn Summers, młodszej siostry Buffy granej przez Sarę Michelle Gellar. W 2004 roku zagrała w komedii EuroTrip, a rok później w disneyowskim filmie sportowym Księżniczka na lodzie, gdzie wcieliła się w rolę pilnej uczennicy odkrywającej pasję do łyżwiarstwa figurowego. W 2008 roku dołączyła do obsady serialu Plotkara jako Georgina Sparks, manipulacyjna i nieprzewidywalna intrygantka, która często wprowadzała chaos w życie elity Upper East Side.

Trachtenberg kontynuowała karierę telewizyjną, pojawiając się gościnnie w takich serialach jak Dr House, Trawka, Agenci NCIS: Los Angeles oraz Jeździec bez głowy. Użyczyła także swojego głosu w animowanych projektach, w tym w Robot Chicken. Jej ostatnią rolą była ponowna kreacja Georginy Sparks w kontynuacji Plotkary na platformie Max w 2023 roku.