Jak wytresować smoka jako film aktorski. Szczegóły i data premiery!

fot. materiały prasowe

Universal idzie drogą Disney. Będzie aktorski film Jak wytresować smoka, który według oficjalnego ogłoszenia ma być adaptacją animacji, która podbiła świat, osiągając sukces komercyjny i artystyczny. Ustalono datę premiery na 14 marca 2025 roku.

Jak wytresować smoka - szczegóły

Za sterami filmu ma stanąć Dean DeBlois, czyli człowiek, który stworzył animowaną trylogię. Będzie on reżyserem, scenarzystą i producentem. Casting na główne role już trwa.

Na ten moment nie wiadomo, jakie podejście do adaptacji ma wykazać twórca. Czy będą zmiany w stosunku do tego, co znamy z animacji? Na to pytanie nie me ma na razie odpowiedzi. Dla DeBloisa będzie to debiut w kinie aktorskim. Ma mu w tym pomóc doświadczony producent Marc Platt, który ma na koncie między innymi La La Land. Będzie on produkować poprzez Marc Platt Productions razem z Adamem Siegelem.

Nie jest wykluczone, że jeśli film odniesie sukces, Universal pokusi się o więcej remake'ów animacji. W odróżnieniu jednak od tego, co robi Disney, tutaj za sterami stoi twórca pierwowzoru. To może być kluczowa różnica w jakości.