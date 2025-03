Harry Potter - wiemy, kto zagra Hagrida w serialu! To nie aktor z Teda Lasso!

fot. Warner Bros.

Jak donosi Deadline, Nick Frost zagra Rubeusa Hagrida w serialu Harry Potter. Brytyjski aktor i komik finalizuje szczegóły kontraktu na rolę, więc pozostała jedynie formalność. W kinowych filmach postać grał Robbie Coltrane. Spekulacje o dołączeniu Frosta do serialu pojawiły się 20 marca, gdy aktor opublikował post na Instagramie ze słowami: "To się dzieje. To się naprawdę dzieje!". Tego dnia zauważono, że Frost zaczął obserwować profil serii Harry Potter oraz potwierdzonych aktorów z obsady.

John Lithgow o roli Dumbledore'a

Nick Frost jest doskonale znany z duetu z Simonem Peggiem. Panowie grali razem w takich filmach jak Wysyp żywych trupów, Hot Fuzz, Paul oraz To już jest koniec. W serialach widzieliśmy go między innymi w Truth Seekers czy Into the Badlands. Niedawno pracował na planie aktorskiej wersji Jak wytresować smoka.

Harry Potter – obsada

Jedynym oficjalnie potwierdzonym aktorem jest John Lithgow, który zagra Dumbledore’a. Sam aktor opowiada o tym w wywiadach. Deadline potwierdził też, że swoje umowy podpisali Janet McTeer oraz Paapa Essiedu. Zagrają odpowiednio profesor Minervę McGonagall i profesora Severusa Snape’a.

Za sterami serialu stoi Francesca Gardiner, znana z hitu Sukcesja, oraz reżyser Mark Mylod. Zdjęcia na planie ruszą w 2025 roku. Pierwszy sezon to adaptacja pierwszego tomu i ma liczyć 10 odcinków.