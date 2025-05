fot. Universal Pictures // DreamWorks Animation

Pozostały już tylko 2 tygodnie do premiery aktorskiej wersji Jak wytresować smoka. Za reżyserię odpowiada Dean DeBlois, a w obsadzie są m.in. Mason Thames, Nico Parker, Gerard Butler i Nick Frost.

Po zwiastunach można wywnioskować, że będziemy mieć do czynienia z bardzo wiernym przełożeniem animacji na wersję aktorską. Udostępniony fragment filmu również potwierdza ten wniosek. Zobaczcie, jak Czkawka przywiązuje skonstruowane przez siebie tylne skrzydło na ogonie Szczerbatka. Klip znajduje się na początku poniższej galerii.

Jak wytresować smoka - zdjęcia, zwiastuny, plakaty

Jak wytresować smoka - fragment filmu

Jak wytresować smoka - fabuła, premiera

Na wyspie Berk, gdzie wikingowie i smoki są zaciekłymi wrogami od pokoleń mieszka Czkawka (Mason Thames; „Czarny telefon”). Pomysłowy, ale niedoceniony syn wodza (Gerard Butler, powtarzający swoją rolę z animowanej serii), Czkawka przeciwstawia się wielowiekowej tradycji, kiedy zaprzyjaźnia się ze Szczerbatkiem. Ich nieprawdopodobna więź ujawnia prawdziwą naturę smoków, podważając fundamenty społeczeństwa Wikingów. Z wojowniczą i ambitną Astrid (nominowana do nagrody BAFTA Nico Parker; „The Last of Us) i Gobberem (Nick Frost; Królewna Śnieżka i Łowca) u boku, Czkawka konfrontuje się ze światem rozdartym strachem i niezrozumieniem. [opis Helios]

Jak wytresować smoka - premiera w kinach 13 czerwca.