Jakub Wędrowycz powraca. Nowa książka o słynnym bimbrowniku-egzorcyście już niebawem

Jakub Wędrowycz to pochodzący z Lubelszczyzny bimbrownik i egzorcysta, który od kilkunastu lat bawi czytelników. Choć sam w sobie nie należy do najprzyjemniejszych typów, to jego perypetie, walki z potworami i inne liczne przygody zyskały sympatię czytelników, a twórcy postaci - Andrzejowi Pilipiukowi - popularność.

W najbliższą środę, 23 listopada, ukaże się kolejna - już dziesiąta - książka o przygodach Jakuba Wędrowycza. Będzie nosiła tytuł Faceci w gumofilcach, a jej wydawcą - jak wszystkich książek z serii - jest Fabryka Słów.

Oto opis i okładka Facetów w gumofilcach:

Superbohater ze ściany wschodniej powraca. Nieświeża onuca upchnięta w filcowo-gumowym kamaszu odciśnie swe piętno na obliczu świata (i na niejednej bardackiej gębie).

Bagnet wyciągnięty zza cholewy utoczy znów wrażej juchy, a aparatura w piwniczce radośnie wybulgocze melodię do taktu.

Czas rozgarnąć ziemniaki w kopcu i powybierać granaty.

Strzeżcie się, pekaesem z Chełma nadjeżdża on: pocieszyciel strapionych, bat na namolnych, mistrz kołka i linki hamulcowej - Jakub Mroczna uszanka Wędrowycz.