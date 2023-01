James Bond - ten kandydat może być faworytem. Aktor z MCU i Bullet train rozmawiał o roli

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: materiały prasowe

Według raportu Puck News aktor Aaron Taylor-Johnson spotkał się z producentką serii o agencie 007 Barbarą Broccoli. Celem tego spotkania miała być rozmowa o przejęciu roli Jamesa Bonda po Danielu Craigu. Źródła portalu informują, że według aktora spotkanie poszło pomyślnie. Takie rozmowy najprawdopodobniej są kolejnym etapem castingu, który trwa od miesięcy i pokazują, że aktor jest bliski angażu. 32-latek jest też w wieku, który był podawany jako wymóg do roli nowego bonda.

W listopadzie 2022 roku informację o zdjęciach próbnych aktora ogłosił brytyjski tabloid The Sun i ich potwierdzenie przez rzetelny Puck News, pokazuje, że coś jest na rzeczy. Wygląda na to, że aktor jest faworytem do roli.

Aaron Taylor-Johnson - zdjęcia

Aaron Taylor-Johnson jako James Bond?

W grudniu 2022 roku krążyły kolejne plotki o tym, że może on walczyć o rolę agenta 007.Puck News twierdzi, że w marcu lub w kwietniu zostanie opublikowane wideo z ostatecznym wyborem aktora, które będzie ogłoszeniem castingu.

Aaron Taylor-Johnson jest znany z serii Kick-Ass, roli Quicksilver w MCU oraz w ostatnim czasie z występu w filmie akcji Bullet Train. W 2023 roku zobaczymy go w komiksowym widowisku Marvela zatytułowanym Kraven Łowca. Pomimo rzetelnego źródła ta informacja nadal jest plotką aż do potwierdzenia castingu.

Nawet, jeśli casting zostanie ogłoszony wiosną 2023 roku, szybko nie zobaczymy nowego Bonda na ekranie. Producenci zapowiadali, że od tego momentu trzeba będzie poczekać co najmniej dwa lata.

James Bond - faworyci; typowanie bukmacherskie