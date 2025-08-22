placeholder
Gigant Marvela wróci w Avengers: Doomsday! W ten weekend sieć może eksplodować

Pojawiły się nowe doniesienia na temat planu Marvela dotyczącego powstawania Avengers: Doomsday. Wynika z nich, że do MCU powróci jeden z gigantów - w dodatku wszystko wskazuje na to, że spotka się on na ekranie z Doomem.
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  marvel 
avengers: doomsday Kapitan Ameryka MCU
UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Avengers: Doomsday MoviePlayer/Marvel
To może być przełomowa informacja związana z Avengers: Doomsday - a z całą pewnością jedna z najważniejszych, jakie pojawiły się w ostatnim czasie. Powszechnie ceniony scooper Daniel Richtman raportuje, że wielu członków obsady przyszłorocznego filmu Marvela zakończyło już kręcenie swoich scen. Mają jednak wrócić na plan w późniejszym terminie, by pracować nad dodatkowymi sekwencjami, które trafią do wciąż powstającego scenariusza. Dokładnie tak samo Dom Pomysłów tworzył Wojnę bez granic i Koniec gry.

W tym miejscu pojawia się prawdziwa bomba. Richtman twierdzi, że wśród rzeczonych dodatkowych scen znajdą się te, które zostaną nakręcone w domu Steve'a Rogersa aka Kapitana Ameryki i Peggy Carter, który zobaczyliśmy w finale Endgame. Nie jest wykluczone, że dojdzie do tego już w najbliższy weekend w Wielkim Parku Windsorskim. Jeśli ktokolwiek zdoła udokumentować ten proces, sieć bez dwóch zdań pęknie w szwach. 

Doniesienia Richtmana najprawdopodobniej potwierdzają też to, że Doom faktycznie będzie ścigał postacie, których działania zagroziły przetrwaniu multiwersum - atak złoczyńcy na Kapitana Amerykę wydaje się nieunikniony. Spekuluje się, że antagonista ruszy też na Doktora Strange'a, Spider-Mana, Scarlet Witch i Monicę Rambeau, nie mówiąc o hipotetycznej sekwencji, w ramach której mógłby on unicestwić Kanga i tym samym rozwiązać problematyczną kwestię jego (nie)obecności w MCU. 

Bądźcie czujni - zobaczenie zdjęć pokazujących ponowne spotkanie Roberta Downeya Jr. i Chrisa Evansa w ramach Kinowego Uniwersum Marvela może być kwestią najbliższych dni. 

Marvel lubi cringe? 35 scen z filmów i seriali MCU, które mogą wywołać zażenowanie

arrow-left Bruce Banner w „Czasie Ultrona” spada wprost na piersi Nataszy Romanow - reakcja bohaterki? „Tylko nie zmieniaj się w zielonego!”. To tylko jeden z przykładów naprawdę cringe’owej w wydźwięku ekspozycji relacji obu postaci na ekranie. fot. Marvel arrow-right
Bruce Banner w „Czasie Ultrona” spada wprost na piersi Nataszy Romanow - reakcja bohaterki? „Tylko nie zmieniaj się w zielonego!”. To tylko jeden z przykładów naprawdę cringe’owej w wydźwięku ekspozycji relacji obu postaci na ekranie.
Pocałunek Steve’a Rogersa i Sharon Carter w „Wojnie bohaterów” – przypomnijmy, że Sharon jest siostrzenicą prawdziwego obiektu westchnień Kapitana Ameryki, Peggy Carter. W dodatku para poznała się na pogrzebie tej ostatniej.
„Scooby doo this crap” – zdanie wypowiedziane przez Doktora Strange’a w filmie „Spider-Man: Bez drogi do domu” jest najlepszym dowodem na to, że MCU czasami chce być aż za bardzo „cool”.
Nadejście armii kobiecych bohaterek w filmie „Koniec gry”. Z perspektywy czasu można przypuszczać, że Marvel Studios za pomocą tej sekwencji chciało w ekspresowym tempie nadrobić długie lata, w trakcie których żeńskie postacie były w MCU traktowane po macoszemu.
Świeży przykład cringe’u w MCU – She-Hulk twerkująca z Megan Thee Stallion.
Shuri widząc nowe buty T’Challi w „Czarnej Panterze” stwierdza: „What are thooose?”, robiąc przy tym dziwaczną minę. Cringe w tej sekwencji potrafi przygnieść wielu fanów MCU.
Cała relacja Tony’ego Starka i Christine Everhart w „Iron Manie”, ze szczególnym uwzględnieniem następującego dialogu: „Czy w całym życiu straciłeś choć godzinę snu?”, na co protagonista odpowiada: „Przygotowałem się do stracenia kilku z tobą”.
Krawcowa, agentka S.H.I.E.L.D., każe się rozebrać nieletniemu Peterowi Parkerowi do naga. Zwróćcie uwagę, że nawet sam Pajączek wziął jej powtórzone dwukrotnie polecenie za „zawstydzające”.
Scena z „Miłości i gromu”, w czasie której Jane Foster próbuje wymyślić swoje hasło przewodnie. Jej „Let’s bring the rainbow” miało brzmieć zabawnie, lecz w połączeniu z dyskusją boga burzy i Walkirii na temat tworzenia hasła może prezentować się żenująco.
Lokie i Sylvie dzielący koc i patrzący w dal. Owszem, scena ta miała spory potencjał emocjonalny, lecz patrząc z perspektywy całego serialu wydaje się, że budowanie miłosnego napięcia pomiędzy bohaterami niekoniecznie poszło po myśli twórców.
Rocket śmiejący się z przydomka Taserface’a; cringe’owe może być to, jak długo szop nabijał się z nowo poznanej postaci.
Ujawnienie widzom „WandaVision”, że postać, którą wcześniej brano za prawdziwego Quicksilvera bądź samego Mefisto, to w rzeczywistości Ralph Bohner – nazwisko bohatera z perspektywy czasu śmieszy coraz mniej.
Thor w „Miłości i gromie” rozmawia ze Stormbreakerem w taki sposób, jakby młot był zazdrosny o Mjolnira.
Profesor Hulk w trakcie rozmowy z Ant-Manem zostaje poproszony przez dzieci o wspólne zdjęcie i autograf. Sekwencja ta miała oddać ogromną zmianę mentalną, która zaszła w Zielonym Goliacie, lecz dodanie do niej takich elementów jak uczenie dzieci o słuchaniu mamy może wydawać się nieco cringe’owe.
Peter Quill w „Strażnikach Galaktyki vol. 2” dowiaduje się, że odziedziczył po Ego wszechpotężne moce. Cringe’owa jest reakcja bohatera na te informacje, zaklęta w zdaniu: „I’m gonna build some weird shit!”.
W filmie „Thor: Mroczny świat” bez wyraźnego powodu pokazano nagiego Erika Selviga. Sekwencja ta po latach bardziej żenuje niż śmieszy.
Tony Stark oddaje mocz do własnej zbroi w filmie „Iron Man 2”.
„I want one” – to słowa Tony’ego Starka skierowane do Pepper Potts tuż po poznaniu Nataszy Romanow. Z perspektywy lat seksualizacja postaci Czarnej Wdowy w „Iron Manie 2” może zostać uznana za mocno cringe’ową.
Shuri tłumaczy Bruce’owi Bannerowi, jak oddzielić Kamień Umysłu od ciała Visiona. Młoda bohaterka traktuje swojego rozmówcę – bądź co bądź jeden z najwybitniejszych umysłów na Ziemi i współtwórcę Visiona – za uczniaka, który właściwie nie zna się na omawianym temacie. Co jeszcze gorsze, Banner nie ma nic przeciwko takiemu traktowaniu.
Jane Foster podczas poznania Odyna zapytała go, kim jest; niewiedza osoby uznawanej za jednego z najlepszych naukowców na kuli ziemskiej może być porażająca. Cringe wywoływało także usilne robienie z Foster „wiecznie nieuprzejmej” postaci, nie mówiąc już o słynnym „Oh. My. God.” z pierwszego „Thora”.
W „Czasie Ultrona” Natasza zapewnia Bruce’a, że go uwielbia, później go całuje, by ostatecznie… zrzucić go w przepaść, chcąc w ten sposób przywołać Hulka.
Happy Hogan podgląda w lusterku samochodu przebierającą się Nataszę Romanow.
Wygląda na to, że część widzów ma problem z poczuciem humoru Draxa. Dla niektórych odbiorców żenująca jest więc scena ze „Strażników Galaktyki vol. 2”, w trakcie której bohater mówi Mantis o jej brzydocie.
Większość scen z udziałem Ant-Mana w „Końcu gry”. Bohater ma doskonały plan na pokonanie Thanosa, jednak zaskakująco często inni herosi traktują go jak nawiedzonego czy narzucającego się dzieciaka, który tylko przeszkadza.
W „Wojnie bez granic” Star-Lord miał szansę zdjąć Rękawicę Nieskończoności z dłoni Thanosa. Pal już licho jego egoistyczne podejście do całej sytuacji; odrobinę żenujące jest to, że Quill po usłyszeniu informacji o śmierci Gamory zaczyna nazywać Szalonego Tytana „dupkiem” i bić go po twarzy.
W „Czasie Ultrona” Stark mówi do Nataszy: „Lepiej, żebyście nie grali teraz z Bannerem w ukrywanie cukinii” – ten żart miał najprawdopodobniej odnosić się do seksualnych upodobań Romanow.
W pierwszym „Iron Manie” Happy Hogan przywozi Starkowi „amerykańskiego cheesburgera” – właśnie to było życzeniem bohatera, który zdołał wydostać się z niewoli i dopiero co skonstruował swój pierwszy kostium. Wiele wskazuje na to, że cała sekwencja była po prostu słabo ukrywanym przykładem product placementu; zauważmy bowiem, że cheeseburger pochodzi ze znanej na całym świecie sieci fast foodów.
W sekwencji początkowej „Czasu Ultrona” Avengers atakują siedzibę Hydry, w której ukrywa się baron von Strucker. Jeden z żołnierzy, zamiast obawiać się o własne życie czy choć próbować o nie walczyć, wolał wykrzyczeć piskliwym głosem do dowódcy: „Sir, it’s the Avengers!”.
Większość scen z trylogii Spider-Mana, w których pajęczy zmysł Petera Parkera jest z niejasnych przyczyn i wciąż konsekwentnie określany mianem „łaskotek”.
Kolejna scena Bannera i Romanow z „Czasu Ultrona” i okryty złą sławą dialog, w ramach którego Natasza mówi o swojej bezpłodności, dodając później, że usunięcie jej narządów rodnych zamieniło ją w „potwora”. Joss Whedon mógł naprawdę przesadzić w próbie wzbudzenia w widzu empatii względem Czarnej Wdowy.
Wanda Maximoff i jej rozmowa z synami na temat lodów. Tommy i Billy spróbowali przekonać matkę do dania im ulubionego smakołyku za pomocą wyśpiewanej rymowanki: „We like ice cream like every child should! If we get some ice cream, we promise to be good!”.
Każda scena z używaniem rosyjskiego akcentu w „Czarnej Wdowie”. Weźmy pod uwagę, że korzystają z niego najwybitniejsi szpiedzy, którzy prawdopodobnie przez dobrych kilka lat zdołali się nauczyć mówić płynnie po angielsku.
Doktor Strange i jego trzecie oko – zamiast elementu zaskoczenia czy grozy część z widzów poczuła zażenowanie takim obrotem spraw, porównując później trzecie oko Najwyższego Maga do znanej z animacji postaci Irytującej Pomarańczy.
Co część z Was może zdziwić, internauci w sieci za cringe’ową mają także scenę z „Wojny bez granic”, w której T’Challa przygotowuje swoje państwo do obrony przez armią Thanosa, dodając na koniec problematyczne „I dajcie temu facetowi tarczę!”.
W „Spider-Man: Homecoming” Peter Parker rozmawia z Aaronem Davisem. Odrobinę cringe’owe jest to, że bohater nie zapytał rozmówcy o to, gdzie teraz zmierza Vulture, po czym chciał się oddalić – Davis musi o tym odchodzącemu Pajączkowi przypomnieć.

Film Avengers: Doomsday ma wejść do kin 18 grudnia przyszłego roku. 

Źródło: Daniel Richtman

Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  marvel 
avengers: doomsday Kapitan Ameryka MCU
