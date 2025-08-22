Gigant Marvela wróci w Avengers: Doomsday! W ten weekend sieć może eksplodować
Pojawiły się nowe doniesienia na temat planu Marvela dotyczącego powstawania Avengers: Doomsday. Wynika z nich, że do MCU powróci jeden z gigantów - w dodatku wszystko wskazuje na to, że spotka się on na ekranie z Doomem.
To może być przełomowa informacja związana z Avengers: Doomsday - a z całą pewnością jedna z najważniejszych, jakie pojawiły się w ostatnim czasie. Powszechnie ceniony scooper Daniel Richtman raportuje, że wielu członków obsady przyszłorocznego filmu Marvela zakończyło już kręcenie swoich scen. Mają jednak wrócić na plan w późniejszym terminie, by pracować nad dodatkowymi sekwencjami, które trafią do wciąż powstającego scenariusza. Dokładnie tak samo Dom Pomysłów tworzył Wojnę bez granic i Koniec gry.
W tym miejscu pojawia się prawdziwa bomba. Richtman twierdzi, że wśród rzeczonych dodatkowych scen znajdą się te, które zostaną nakręcone w domu Steve'a Rogersa aka Kapitana Ameryki i Peggy Carter, który zobaczyliśmy w finale Endgame. Nie jest wykluczone, że dojdzie do tego już w najbliższy weekend w Wielkim Parku Windsorskim. Jeśli ktokolwiek zdoła udokumentować ten proces, sieć bez dwóch zdań pęknie w szwach.
Doniesienia Richtmana najprawdopodobniej potwierdzają też to, że Doom faktycznie będzie ścigał postacie, których działania zagroziły przetrwaniu multiwersum - atak złoczyńcy na Kapitana Amerykę wydaje się nieunikniony. Spekuluje się, że antagonista ruszy też na Doktora Strange'a, Spider-Mana, Scarlet Witch i Monicę Rambeau, nie mówiąc o hipotetycznej sekwencji, w ramach której mógłby on unicestwić Kanga i tym samym rozwiązać problematyczną kwestię jego (nie)obecności w MCU.
Bądźcie czujni - zobaczenie zdjęć pokazujących ponowne spotkanie Roberta Downeya Jr. i Chrisa Evansa w ramach Kinowego Uniwersum Marvela może być kwestią najbliższych dni.
Film Avengers: Doomsday ma wejść do kin 18 grudnia przyszłego roku.
Źródło: Daniel Richtman
