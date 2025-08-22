Polski język na Nintendo Switch 2 jeszcze w tym roku? To nie koniec dobrych wiadomości
Mario, Pokemony i The Legend of Zelda po polsku? Jest na to szansa. Według nieoficjalnych informacji Nintendo ma planować nie tylko wprowadzenie polskojęzycznego interfejsu na Switchu 2, ale również pracować nad polskimi wersjami gier.
W sieci pojawiła się interesująca wiadomość dla polskich graczy. Według doniesień Michała Pisarskiego, dziennikarza technologicznego i youtubera z blisko 200 tysiącami subskrypcji, Nintendo Switch 2 ma otrzymać wsparcie dla języka polskiego. Jeszcze w tym roku konsola miałaby doczekać się przetłumaczonego interfejsu, a w dalszej perspektywie planowane są również polskie wersje gier first party.
Pisarski nie ujawnił źródła tych informacji, ale podkreślił, że ręczy za ich wiarygodność. Dzień po publikacji materiału wideo opublikował na platformie X dodatkowy wpis, w którym poinformował o uzyskaniu potwierdzenia przez kolejne źródła.
Jak można się domyślić, plotki o pojawieniu się języka polskiego na Switchu 2 spotkały się z dużym entuzjazmem społeczności. Do tej pory zarówno oprogramowanie konsoli, jak i gry Nintendo nie były dostępne w naszym języku.
Warto również przypomnieć, że jeszcze w 2024 roku do internetu trafiło ogłoszenie europejskiego oddziału Nintendo. Poszukiwano osób, które zajęłyby się tłumaczeniem treści z języka angielskiego na polski.
Źródło: youtube.com, x.com
