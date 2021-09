James Bond zgwałcił kobietę? Reżyser Nie czas umierać o wersji Seana Connery'ego

fot. materiały prasowe

Nie czas umierać, czyli nowy film o przygodach Jamesa Bonda w końcu trafi w październiku do kin. Jest to produkcja wyjątkowa z tego względu, że to ostatni raz, gdy w roli Agenta 007 występuje Daniel Craig.

Reżyser widowiska, Cary Fukunaga, uważa, że obecna era Jamesa Bonda pokazała, że postać przechodzi pewną zmianę, szczególnie w odniesieniu do traktowania kobiet w serii, co było czymś, co było desperacko potrzebne po wcześniejszych iteracjach, w tym filmach z udziałem Seana Connery'ego. Reżyser powiedział o trosce z jaką zadbano, aby w Nie czas umierać kobiety były dobrze traktowane przez Bonda w odróżnieniu do produkcji z Connerym, gdzie technicznie rzecz biorąc postacie żeńskie były gwałcone przez agenta, choćby w takich filmach jak Goldfinger czy Operacja Piorun, gdzie sytuacje intymne, seksualne odbywały się tak naprawdę bez zgody bohaterek.



Źródło: ew.com

W obsadzie Nie czas umierać oprócz Craiga znajdują się Rami Malek, Ralph Fiennes, Ana de Armas, Ben Whishaw, Naomie Harris, Lashana Lynch, Jeffrey Wright, Lea Seydoux, Billy Magnussen i Christoph Waltz.

Nie czas umierać - premiera filmu w polskich kinach została zaplanowana na 1 października 2021 roku.