Symbionty z Venoma 3 mają swoje imiona. Nie tego się spodziewaliście

Venom 3: Ostatni taniec wzbudził mieszane reakcje wśród widzów - ten film albo się kocha, albo szczerze nienawidzi. Nie można jednak zaprzeczyć, że wizualizacje były całkiem imponujące, szczególnie w finałowym akcie, gdy do tytułowego bohatera dołączyła cała armia symbiontów. Większość z nich zginęła - chociaż Agony i Toxin nadal gdzieś tam są. Ale nawet tych poległych zdołał zidentyfikować Aharon Bourland, który zajmował się efektami specjalnymi w filmie.

Kim były TE symbionty w Venomie 3?

Bourland objaśnił to w rozmowie z Art of VFX, potwierdzając, że każdy symbiont jest efektem researchu materiału źródłowego, jaki stanowią komiksy Marvela. Zadbano o to, by wszyscy mieli różnorodne zdolności, co pozwoliło ruszyć dalej z historią. To też przydało się przy tworzeniu odpowiedniej choreografii finałowej bitwy. Przy tym Bourland wymienił między innymi Lavę, Animala i Tendrila.

- Na przykład Jim (miedziano-brązowy symbiont) był osiłkiem z potężnymi pięściami, podczas gdy Lasher (zielono-czerwony symbiont) był szybki i atakował cięciem.

Tymczasem Animal i Tendril byli mieszanką, z której powstała hybryda o zupełnie nowych mocach, co również było niezwykle przydatne w akcji.

Venom 3: Ostatni taniec - film dostępny w kinach.