James Bond w reżyserii Christophera Nolana? Twórca Oppenheimera komentuje plotki

Christopher Nolan nie ma dobrych wieści dla fanów, którzy oczekiwali go za kamerą Jamesa Bonda. W rozmowie z The Associated Press zdementował plotki, twierdząc, że niestety nie wyreżyseruje filmu. Reżyser udziela wywiadów z uwagi na premierę Oppenheimera na Blu-ray.

James Bond - komentarz Nolana

- Nie, niestety nie - nie ma prawdy w tych plotkach.

Plotki o tym, że Christopher Nolan negocjuje reżyserię jednego filmu lub większej liczby tytułów pojawiły się w październiku. Pochodziły one z różnych niezależnych źródeł.

Sam fakt, że Nolan miałby stanąć za kamerą Jamesa Bonda nie jest mało prawdopodobne, bo nie raz reżyser opowiadał w wywiadach, jakim jest wielkim fanem, jak bardzo chciałby zrobić taki film i jak agent 007 wpływa na jego kino.

- Kocham te filmy. To byłby niezwykły zaszczyt, móc taką produkcję wyreżyserować. To musi być odpowiedni czas w twoim życiu kreatywnym, by wyrazić to, co chcesz wyrazić i naprawdę wejść w odpowiednie ograniczenia, bo nigdy nie chciałbyś zająć się czymś takim i zrobić to źle - powiedział Nolan w lipcu 2023 roku.

Na razie nie wiadomo ani kiedy poznamy nowego odtwórcę roli agenta 007, ani kto zrobi film.