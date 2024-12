Tegoroczne wyścigi za darmo na PlayStation 5. Macie kilka dni, by sprawdzić grę

fot. Nacon

Reklama

Posiadacze PlayStation 5 mogą obecnie zagrać w Test Drive Unlimited Solar Crown za darmo. Jest to możliwe dzięki ograniczonej czasowo wersji próbnej, która umożliwia dostęp do całej zawartości. Co więcej, osoby, którym zabawa przypadnie do gustu i zdecydują się na zakup gry po zakończeniu okresu próbnego, będą mogły przenieść swoje postępy.

Trial Test Drive Unlimited: Solar Crown wystartował 27 grudnia o godzinie 10:00 czasu polskiego i zakończy się 31 grudnia, również o godzinie 10:00.

Test Drive Unlimited: Solar Crown - najważniejsze informacje

TDUSC to wyścigi z otwartym światem, w którym gracze eksplorują wyspę Hongkong odwzorowaną w skali 1:1. Twórcy zadbali o sporo zawartości, obejmującej różne typy wyścigów czy pojazdy od ponad 30 producentów. Duży nacisk położono również na sieciową rywalizację oraz elementy społecznościowe.