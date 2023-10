007: Droga do miliona - zwiastun reality show. Gratka dla fanów Jamesa Bonda

Amazon Prime Video/Jemma Cox

Reklama

007: Droga do miliona to nowe reality show Prime Video, którego konkurencje są ściśle inspirowane kultowymi filmami o Jamesie Bondzie. Zwycięzca programu otrzyma milion funtów. Prowadzący programu, Brian Cox, zaznacza, że będzie "jedyną przeszkodą" stojącą na drodze uczestników. Zobaczcie zwiastun - daje przedsmak tego, co czeka na konkurentów.

007: Droga do miliona - zwiastun

007: Droga do miliona - co wiadomo o tej produkcji?

W programie bierze udział dziewięć par, które chciałyby poczuć się jak słynny agent 007. Muszą wykonać serię zadań nawiązujących do filmów o Jamesie Bondzie. Brian Cox pełni funkcję tzw. Kontrolera, który na całym świecie ukrył dla konkurentów dziesięć pytań. Jednocześnie jest mistrzem gry - dyktuje polecenia, monitoruje misje oraz zadaje pytania uczestnikom. Zwycięzca będzie mógł cieszyć się milionem funtów, a przegrani obejdą się ze smakiem.

Producentami 007: Drogi do miliona są jednocześnie producenci filmowej serii o Bondzie. Amazon Studios odpowiada za dystrybucję programu.

Premiera reality show już 10 listopada. Będzie dostępny do obejrzenia na Prime Video.